Стефанчук: Рада поступово завершує так званий «турборежим»



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Перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук заявив про вихід Ради з «турборежиму»

Перший заступник голови Ради поінформував про законопроєкти, заплановані до розгляду на цьому сесійному тижні

Верховна Рада поступово завершує так званий «турборежим». Про це на заявив перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук на засіданні Погоджувальної ради.

«Верховна Рада поступово завершує так званий «турборежим» і «поступово ми вкладаємо ті законопроекти та ініціативи, які вносяться і опозиційними партіями і готові до їх розгляду, оскільки весь Парламент – це представлення народу України. Ми готові до змістовних, фахових дискусій по тих питаннях, які турбують весь український народ», - заявив він.

Стефанчук поінформував про законопроєкти, заплановані до розгляду на цьому сесійному тижні, серед яких проєкти законів: про статус та гарантії бійців-добровольчих батальйонів; про покарання за «кнопкодавство»; закони які дозволяють розпочати боротьбу проти ухилення від сплати податків і перейти до повернення тих ресурсів, які знаходяться за межами нашої держави.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков нагадав, що 29-30 жовтня у Маріуполі буде відбуватися Інвестиційний форум. Він поінформував, що представництво Верховної Ради на форумі буде більш ніж вагомим - у ньому візьмуть участь і комітети, і народні депутати.

«Це важлива подія – одна з перших подій, пов’язаних з дійсною реінтеграцією, в першу чергу, в економічному плані, тих територій, які розташовані у безпосередній близькості до тимчасово окупованих та до лінії фронту», - сказав Голова Верховної Ради і висловив сподівання, що «вдасться залучити інвестиції і створити умови, які зможуть показати дійсний прорив у цьому напрямку».

Заступник голови Верховної Ради України Олена Кондратюк розказала про роботу української делегації у Європейській конференції голів парламентів держав-членів Ради Європи (м. Страсбург, 24-25 жовтня 2019 р.) та завдання, які стоять перед українським політикумом у міжнародній сфері.

На засіданні виступили представники фракцій і груп.

Учасники засідання домовились, що у п’ятницю, 1 листопада, під час «години запитань до уряду» на запитання народних депутатів буде відповідати Міністр розвитку громад і територій Олена Бабак.