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    Політика

    Разумков запевняє, що в Україні сформована вертикаль боротьби з корупцією

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    Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков - Разумков запевняє, що в Україні сформована вертикаль боротьби з корупцією
    Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков
    Фото: Главком

    Верховна Рада, за словами Разумкова, зробила багато речей, забезпечивши антикорупційні органи можливостями працювати

    Для ефективної боротьби з корупцією в Україні створені всі умови, головне, щоб відповідні структури виконували свої функції.

    Таке переконання в інтерв’ю «Укрінформу» висловив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков.

    «На сьогодні вся вертикаль боротьби з корупцією сформована. Тепер залишається, щоб вона ефективно виконувала свої функції», – заявив політик.

    Верховна Рада дев’ятого скликання, за його словами, зробила багато речей, забезпечивши антикорупційні органи можливостями працювати. Зокрема, нинішній парламент повернув статтю за незаконне збагачення, запустив роботу Вищого антикорупційного суду тощо.

    Разумков також згадав, що в питанні електронного декларування Верховна Рада забезпечила додаткові механізми, зробивши більш прозорим цей процес.

    Раніше Разумков пообіцяв, що парламент і президент швидко відреагують на рішення Конституційного Суду.

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