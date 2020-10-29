Разумков пообіцяв, що парламент і президент швидко відреагують на рішення Конституційного Суду

Дмитро Разумков вважає, що рішення КСУ паралізує вертикаль місцевого самоврядування

На законодавчому рівні доопрацюємо ті механізми, які є сьогодні, для того щоб ця система продовжувала працювати, - спікер

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков пообіцяв, що парламент і президент швидко відреагують на ситуацію щодо рішення Конституційного Суду про скасування е-декларування. Про це заявив спікер парламенту перед початковою робочою програмою візиту до ФРН.

«Думаю, ми можемо забезпечити швидку реакцію як сторони парламенту, так і з боку президента, і ми будемо вирішувати, точно, на рівні законодавства, доопрацьовувати механізми, які сьогодні є, щоб ця система продовжувала працювати. Ми будемо це в достатньо швидкому режимі вирішувати, тому що дозволимо собі сьогодні її зручно використовувати не може ні влада, ні держава в цілому », - наголосив спікер.

Разумков переконаний, що це рішення паралізує вертикаль місцевого самоврядування, а в умовах децентралізації призведе до розбалансування вертикалі влади в державі.

Водночас він назвав «неприпустимим» тиск на будь-яку гілку влади, у тому числі судову.

Як повідомляє, Європейський Союз вважає, що рішення Суду є підставою для тимчасового призупинення звітування.

Запросимо, 28 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремими положеннями закони України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації . Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю та перевірки електронних декларацій.

28 жовтня НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.

У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що рішення суду проти антикорупційних органів може негативно вплинути на наслідки європейської інтеграції України.

В Офісі президенти заявили, що Володимир Зеленський може повернути е-декларування та запевнили, що українські посадовці та депутати продовжують декларувати своє майно та доходи . На Банковій запевнили, що антикорупційні організації організовують необхідні повні перевірки декларацій та закріплення заступників до відповідальності.