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    Разумков пообіцяв, що парламент і президент швидко відреагують на рішення Конституційного Суду

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    <span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Дмитро Разумков вважає, що рішення КСУ паралізує вертикаль місцевого самоврядування</span></span></ - Разумков пообіцяв, що парламент і президент швидко відреагують на рішення Конституційного Суду
    Дмитро Разумков вважає, що рішення КСУ паралізує вертикаль місцевого самоврядування

    На законодавчому рівні доопрацюємо ті механізми, які є сьогодні, для того щоб ця система продовжувала працювати, - спікер

    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков пообіцяв, що парламент і президент швидко відреагують на ситуацію щодо рішення Конституційного Суду про скасування е-декларування. Про це заявив спікер парламенту перед початковою робочою програмою візиту до ФРН.

    «Думаю, ми можемо забезпечити швидку реакцію як сторони парламенту, так і з боку президента, і ми будемо вирішувати, точно, на рівні законодавства, доопрацьовувати механізми, які сьогодні є, щоб ця система продовжувала працювати. Ми будемо це в достатньо швидкому режимі вирішувати, тому що дозволимо собі сьогодні її зручно використовувати не може ні влада, ні держава в цілому », - наголосив спікер.

    Разумков переконаний, що це рішення паралізує вертикаль місцевого самоврядування, а в умовах децентралізації призведе до розбалансування вертикалі влади в державі.

    Водночас він назвав «неприпустимим» тиск на будь-яку гілку влади, у тому числі судову.

    Як повідомляє, Європейський Союз вважає, що рішення Суду є підставою для тимчасового призупинення звітування.

    Запросимо, 28 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремими положеннями закони України «Про запобігання корупції» та   кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації  . Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю та перевірки електронних декларацій.

    28 жовтня НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.

    У Конституційному суді пояснили, що  скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.

    Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що рішення суду проти антикорупційних органів  може негативно вплинути на наслідки європейської інтеграції України.

    В Офісі президенти заявили, що   Володимир Зеленський   може повернути е-декларування та запевнили, що   українські посадовці та депутати продовжують декларувати своє майно та доходи  . На Банковій запевнили, що антикорупційні організації організовують необхідні повні перевірки декларацій та закріплення заступників до відповідальності.

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