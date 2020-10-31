Разумков просить більшої присутності спостерігачів ОБСЄ на Донбасі

Разумков подякував Німеччині за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України

Україна потребує більшої присутності Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на неконтрольованій частині Донбасу. Про це сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумкова під час зустрічі з Федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом.

Як повідомляє пресслужба Ради, Разумков висловив вдячність Німеччині за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України і сталу позицію в рамках «Нормандського формату». «Ми позитивно оцінюємо докладені німецькою стороною зусилля для його поновлення та функціонування», - підкреслив він.

Разумков зазначив, що для України важлива співпраця в рамках ОБСЄ. Він додав, що ключовим інструментом у розпорядженні ОБСЄ й надалі є Спеціальна моніторингова місія (СММ), зауваживши, що Україна потребує більшої присутності СММ на неконтрольованій частині Донбасу.

Голова парламенту нагадав, що режим тиші на Донбасі було встановлено з 27 липня, проте 30 жовтня він був порушений бойовиками, в результаті чого загинули двоє українських військовослужбовців.

Під час зустрічі також обговорювалося питання щодо анексії Криму та порушення міжнародного гуманітарного права на півострові.

Нагадаємо, голова Верховної Ради 29 жовтня розпочав візит до Німеччини, що триватиме два дні.