  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Слідчі ДБР затримали на хабарі у $200 тисяч одного з керівників Фіскальної служби

    • Розсилка
    Правоохоронці затримали чоловіка під час отримання першої частини хабаря в розмірі $100 тисяч&nbsp; - Слідчі ДБР затримали на хабарі у $200 тисяч одного з керівників Фіскальної служби
    Правоохоронці затримали чоловіка під час отримання першої частини хабаря в розмірі $100 тисяч 
    Фото: ДБР

    Посадовець ДФС вимагав кошти від керівника фармпідприємства за повернення вилучених під час обшуку документів

    Співробітники Державного бюро розслідувань сьогодні ввечері «припинили протиправну діяльність» одного з керівників Державної фіскальної служби України, який вимагав 200 тисяч доларів від керівника фармацевтичного підприємства.

    Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

    За даними правоохоронців, посадовець ДФС вимагав кошти від керівника фармпідприємства за повернення вилучених під час обшуку документів та закриття кримінального провадження.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Слідчі ДБР затримали на хабарі у $200 тисяч одного з керівників Фіскальної служби
    Слідчі ДБР затримали на хабарі у $200 тисяч одного з керівників Фіскальної служби
    Слідчі ДБР затримали на хабарі у $200 тисяч одного з керівників Фіскальної служби

    «30 жовтня поточного року в порядку ст.208 КПК України затримано на гарячому під час отримання першої частини неправомірної вигоди в розмірі 100 тисяч доларів США виконувача обов'язків начальника Головного управління протидії економічним правопорушенням ДФС України Нєговелова Романа Олександровича», - поінформували в ДБР.

    На даний час слідчими Бюро здійснюються невідкладні слідчі дії.

    Спецоперація з викриття та припинення протиправної діяльності здійснювалась під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора за оперативного супроводження Головного оперативного управління ДБР.

    Відкрито кримінальне провадження ч. 3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

    До слова,  Держбюро розслідувань розслідує кримінальне провадження щодо голови Конституційного суду Олександра Тупицького. Воно стосується державної зради та незаконного відчуження земельної ділянки на території Криму за законами РФ.

    У Конституційному суді водночас заявили про тиск на Тупицького з боку ДБР.

    Крім того, напередодні стало відомо, що керівник фіскальної служби підхопив коронавірус.

    ДФС корупція в Україні хабар арешт розслідування Державне бюро розслідувань
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies