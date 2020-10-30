Слідчі ДБР затримали на хабарі у $200 тисяч одного з керівників Фіскальної служби

Правоохоронці затримали чоловіка під час отримання першої частини хабаря в розмірі $100 тисяч

Посадовець ДФС вимагав кошти від керівника фармпідприємства за повернення вилучених під час обшуку документів

Співробітники Державного бюро розслідувань сьогодні ввечері «припинили протиправну діяльність» одного з керівників Державної фіскальної служби України, який вимагав 200 тисяч доларів від керівника фармацевтичного підприємства.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

За даними правоохоронців, посадовець ДФС вимагав кошти від керівника фармпідприємства за повернення вилучених під час обшуку документів та закриття кримінального провадження.

«30 жовтня поточного року в порядку ст.208 КПК України затримано на гарячому під час отримання першої частини неправомірної вигоди в розмірі 100 тисяч доларів США виконувача обов'язків начальника Головного управління протидії економічним правопорушенням ДФС України Нєговелова Романа Олександровича», - поінформували в ДБР.

На даний час слідчими Бюро здійснюються невідкладні слідчі дії.

Спецоперація з викриття та припинення протиправної діяльності здійснювалась під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора за оперативного супроводження Головного оперативного управління ДБР.

Відкрито кримінальне провадження ч. 3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

До слова, Держбюро розслідувань розслідує кримінальне провадження щодо голови Конституційного суду Олександра Тупицького. Воно стосується державної зради та незаконного відчуження земельної ділянки на території Криму за законами РФ.

У Конституційному суді водночас заявили про тиск на Тупицького з боку ДБР.

Крім того, напередодні стало відомо, що керівник фіскальної служби підхопив коронавірус.