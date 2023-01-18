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Речник президента озвучив, за яких умов Україна може погодитися на переговори з РФ

Олександра Садова
glavcom.ua
Речник президента озвучив, за яких умов Україна може погодитися на переговори з РФ
Сергій Никифоров наголосив, що Україна не відмовляється від переговорів
фото з відкритих джерел

Наразі Росія не хоче справжніх переговорів, а лише вимагає згоди Києва на ультиматуми Кремля

Україна може погодитися на переговори з Росією, якщо вони базуватимуться на низці базових, універсальних принципів. Про це розповів прессекретар президента України Сергій Никифоров в інтерв’ю журналісту Олексію Суханову.

Речник президента зазначив, що наразі країна-агресорка не хоче справжніх переговорів, а лише вимагає згоди Києва на ультиматуми Кремля.

«Потрібно правильно називати речі своїми іменами. Те, що зараз Росія називає переговорами, це не переговори. Вони запрошують нас приїхати і підписати ультиматум», – сказав він.

Никифоров наголосив, що Україна не відмовляється від переговорів, але хоче, щоб ці переговори базувалися на низці принципів.

За його словами, йдеться про універсальні принципи:

  • повагу до Статуту ООН;
  • повагу до територіальної цілісності та суверенітету України;
  • гарантію того, що подібна агресія більше не відбудеться;
  • принцип верховенства права, тобто всі злочини РФ мають отримати оцінку та відповідальність;
  • компенсацію збитків, завданих розв’язаною РФ повномасштабною війною.

«Це базові універсальні принципи, які підходять до будь-якої ситуації. Якщо переговори базуватимуться на цих принципах, Україна, я думаю, розгляне можливість таких переговорів дуже й дуже серйозно», – запевнив Никифоров.

Нагадаємо, про додаткову американську військову допомогу Україні може бути оголошено вже наприкінці цього тижня.

Раніше повідомлялося, що колишній прем’єр-міністр Болгарії Кирил Петков заявив, що значна частина снарядів, які отримувала Україна як військову допомогу від країн Заходу, була болгарського виробництва.

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Теги: росія агресія Україна Сергій Никифоров прессекретар переговори

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