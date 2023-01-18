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Експрем’єр Болгарії пояснив, як його країна впливає на хід війни з Росією

Юрій Лящук
glavcom.ua
Експрем’єр Болгарії пояснив, як його країна впливає на хід війни з Росією
Болгарія стала фундаментальною силою в підтримці України
фото з відкритих джерел

Болгарія виготовляє боєприпаси, які використовують ЗСУ в боях проти РФ

Колишній прем’єр-міністр Болгарії Кирил Петков заявив, що значна частина снарядів, які отримувала Україна як військову допомогу від країн Заходу, була болгарського виробництва. Про це Петков сказав в етері болгарського телеканалу ТV1.

«Значна частина дизельного палива в Україні фактично надходила з Болгарії. Також, хоча прямого експорту не було, через Польщу, Румунію, США та Британію значна частина снарядів в Україні була болгарського виробництва. Так, не можна сказати, що ми їх туди експортували, але поставки, які туди йшли, були ключовими для війни», – сказав експрем'єр Болгарії.

Крім того, він зазначив, що великий відсоток – до 40% – дизельного палива в Україні – болгарського виробництва, і це означає, що «ми допомогли Україні, тому що вони не можуть вести цю війну без палива».

«Президент Зеленський дуже дякував нашому уряду, в останні дні роботи кабміну я отримав від нього особистий дзвінок. І він сказав: «Болгарія була фундаментальною силою в підтримці України в багатьох важливих моментах війни, особливо на початку», – стверджує Петков.

Нагадаємо, Конституційний суд Болгарії перевірить на відповідність конституції країни закон про військову та військово-технічну допомогу Україні, на основі якого Софія передаватиме Києву зброю.

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Теги: росія війна Болгарія Україна боєприпаси

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