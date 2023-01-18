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Білий дім: США продовжать забезпечувати Україну зброєю

Юрій Лящук
glavcom.ua
Білий дім: США продовжать забезпечувати Україну зброєю
Домовленості між Зеленським і Байденом передбачають передачу систем ППО
фото: Reuters

Україна отримає від США усю зброю, необхідну для самозахисту

Президент США Джо Байден має намір виконувати обіцянки, які він дав президенту України Володимиру Зеленському щодо передачі всього необхідного для самозахисту, у тому числі нових систем ППО для знищення російських ракет. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан П'єр під час відеобрифінгу.

«Сполучені Штати продовжать забезпечувати Україну тим, що їй потрібно для її самозахисту», – наголосила представник адміністрації США.

За її словами, про це заявив особисто Джо Байден на нещодавній зустрічі з Володимиром Зеленським у Вашингтоні, додавши, що домовленості передбачають і передачу систем протиповітряної оборони.

«Разом з нашими союзниками та партнерами ми продовжимо наші зусилля, щоб притягнути російські сили до відповідальності за звірства, які вони скоїли, а також за військові злочини», – додала Жан-П'єр.

Раніше повідомлялось, що близько 100 українських військових розпочали курс підготовки на ракетному комплексі Patriot у США.

Нагадаємо, під час зустрічі із президентом США Джо Байденом у Вашингтоні прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що він теж візьме участь в ініціативі щодо відправлення систем оборони в Україну. Йдеться про ЗРК Patriot.

В Європі зенітно-ракетний комплекс Patriot на озброєнні мають лише Німеччина, Іспанія та Нідерланди.

Раніше повідомлялося, що постачання США Україні додаткових систем Patriot буде пов'язане з рівнем підготовки ЗСУ.

Глава МЗС Дмитро Кулеба раніше заявив, що підготовка до передачі Україні системи Patriot вже розпочалася, тож її розгортання очікується у максимально стислі терміни. 

Читайте також: Передача Україні системи Patriot: Волкер повідомив, чи має чим РФ відповісти на полі бою
Теги: США Джозеф Байден зброя Володимир Зеленський Україна допомога ЗСУ

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