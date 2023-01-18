Стало відомо, коли США оголосять про новий пакет допомоги Україні

Наразі невідомо, чи будуть танки у черговому пакеті американської допомоги

Про додаткову американську військову допомогу Україні може бути оголошено вже наприкінці цього тижня. Про це повідомив телеканалу CNN координатор із стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

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«Я підозрюю, що ви продовжите чути про додаткові пакети допомоги в галузі безпеки, додаткові озброєння і можливості для України, які надходять зі Сполучених Штатів. Можливо, вже наприкінці цього тижня», – сказав Кірбі.

Він не відповів на запитання, чи будуть у черговому пакеті допомоги танки, але сказав, що США намагаються переконатися, що дають Україні те, що їй необхідно.

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«Ми продовжимо модифікувати ці пакети так, щоб вони найбільше відповідали потребам України, а коли ми не можемо цього забезпечити, ми працюємо з союзниками та партнерами, щоб зрозуміти, чи зможуть вони», – сказав Кірбі.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден має намір виконувати обіцянки, які він дав президенту України Володимиру Зеленському щодо передачі всього необхідного для самозахисту, у тому числі нових систем ППО для знищення російських ракет.

Відомо, що США досягли угоди щодо постачання Україні 155-мм артилерійських боєприпасів з американських складів, що розташовані на території Ізраїлю.