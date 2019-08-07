Рева обурений: Міністра фінансів залишать в наступному уряді, а його ні



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Міністр соцполітики Андрій Рева нарікає, що Міністерство фінансів ні з ким не узгоджує проєкт держбюджету-2020

Міністерство фінансів практично підготувало проєкт держбюджету на 2020 рік без узгодження з іншими міністерствами. Про це розповів міністр соціальної політики Андрій Рева в ефірі телеканалу «112. Україна».

Він зазначив, що згідно закону проєкт держбюджету повинен готуватись наступним чином: робляться бюджетні запити в міністерства, потім вони узгоджуються в межах Кабміну, узгоджений проєкт розглядається Кабінетом міністрів, голосується і подається на розгляд Верховної Ради України.

«В цьому році державний бюджет на 2020 рік формується Міністерством фінансів України одноособово», - зазначив Рева.

«Зараз… наскільки я знаю, їм (керівництву Міністерства фінансів – Ред.) практично прогарантовано, що вони залишаються в наступному уряді, і вони просто не зважають на всі позиції, які мають інші міністерства», - нарікає міністр соцполітики.

Він нагадав, що новий уряд, який сформують після першого засідання новообранної Ради 3 вересня, повинен оприлюднити програму дій, а вже на основі цієї програми визначаються пріоритети економічної політики, під які формується бюджет-2020.

Також Рева сумнівається, що нова влада за 10 днів після початку роботи Ради IX скликання зможе сформувати проєкт бюджету з урахуванням міністерств і нових міністрів.

«Значить бюджет уже написаний, без узгодження з іншими міністерствами», - зазначив міністр соцполітики.

При цьому у нього є сумніви, що проєкт держбюджету, підготовленого міністром Маркаровою, сподобається новій владі.

«Це буде документ, який складений одним відомством. Знаючи погляди керівництва Мінфіну, не впевнений, що він буде відповідати баченням, в тому числі, і нової команди», - іронічно зауважив Рева.

Нагадаємо, 5 серпня голова Мінфіну Оксана Маркарова повідомила, що Міністерство вже входить у фінальну фазу розробки державного бюджету на 2020 рік. Вона вказала, що документ подадуть на розгляд вже новому Кабінету міністрів.