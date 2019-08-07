  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Рева обурений: Міністра фінансів залишать в наступному уряді, а його ні

    • Розсилка
    Рева обурений: Міністра фінансів залишать в наступному уряді, а його ні

    Міністр соцполітики Андрій Рева нарікає, що Міністерство фінансів ні з ким не узгоджує проєкт держбюджету-2020

    Міністерство фінансів практично підготувало проєкт держбюджету на 2020 рік без узгодження з іншими міністерствами. Про це розповів міністр соціальної політики Андрій Рева в ефірі телеканалу «112. Україна».

    Він зазначив, що згідно закону проєкт держбюджету повинен готуватись наступним чином: робляться бюджетні запити в міністерства, потім вони узгоджуються в межах Кабміну, узгоджений проєкт розглядається Кабінетом міністрів, голосується і подається на розгляд Верховної Ради України.

    «В цьому році державний бюджет на 2020 рік формується Міністерством фінансів України одноособово», - зазначив Рева.

    «Зараз… наскільки я знаю, їм (керівництву Міністерства фінансів – Ред.) практично прогарантовано, що вони залишаються в наступному уряді, і вони просто не зважають на всі позиції, які мають інші міністерства», - нарікає міністр соцполітики.

    Читайте також

    Він нагадав, що новий уряд, який сформують після першого засідання новообранної Ради 3 вересня, повинен оприлюднити програму дій, а вже на основі цієї програми визначаються пріоритети економічної політики, під які формується бюджет-2020.

    Також Рева сумнівається, що нова влада за 10 днів після початку роботи Ради IX скликання зможе сформувати проєкт бюджету з урахуванням міністерств і нових міністрів.

    «Значить бюджет уже написаний, без узгодження з іншими міністерствами», - зазначив міністр соцполітики.

    При цьому у нього є сумніви, що проєкт держбюджету, підготовленого міністром Маркаровою, сподобається новій владі.

    «Це буде документ, який складений одним відомством. Знаючи погляди керівництва Мінфіну, не впевнений, що він буде відповідати баченням, в тому числі, і нової команди», - іронічно зауважив Рева.

    Нагадаємо, 5 серпня голова Мінфіну Оксана Маркарова повідомила, що Міністерство вже входить у фінальну фазу розробки державного бюджету на 2020 рік. Вона вказала, що документ подадуть на розгляд вже новому Кабінету міністрів.

    Читайте також
    Мінфін Міністерство соціальної політики Держбюджет Андрій Рева
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ