Гройсман готовий передати справи по-хорошому, грюкати дверима не буде



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Прем’єрміністр хоче впровадити нову традицію передачі влади

На сьогоднішньому засіданні уряду внесуть зміни в регламент Кабінету міністрів щодо формування по кожному міністерству всіх необхідних матеріалів для наступних міністрів. Про це повідомив прем’єр Володимир Гройсман під час відкриття засідання.

«Це абсолютно нова традиція. Не хлопнути дверима і піти, а зробити підготовку по кожному міністерству, по кожному напрямку, які є досягнення, проблеми…», - розповів прем’єр.

«Щоб новий міністр, коли він прийде, отримав матеріал для повного ознайомлення зі станом справ у своєму міністерстві», - додав Гройсман.

Він також висловив очікування, що в наступному уряді буде менше міністерств. «До 12 міністрів – це оптимальна модель функціонування уряду», - вважає глава Кабміну.

Також Гройсман розповів, як його уряд буде працювати після парламентських виборів: «Ми складаємо свої повноваження перед новообраною Верховною радою України, на першому засіданні парламенту. Далі ми будемо виконувати обов’язки до часу формування нового уряду».

Гройсман розраховує, що формування нового уряду відбудеться достатньо швидко.

Нагадаємо, Володимир Зеленський під час голосування на виборах до Верховної Ради заявив, що майбутній прем’єрміністр має бути професійним економістом, а не політиком. За словами президента, також майбутній голова уряду не має бути колишнім прем'єром чи лідером фракції.

Перед цим Тимошенко заявила, що готова до дій. «Ви обираєте наступного прем’єра», - сказала вона під час голосування і додала, що сьогодні ніхто не знає, хто буде прем’єром.

Як повідомлялось, партія Гройсмана на парламентських виборах отримала 2,4% голосів і зайняла 9-е місце.