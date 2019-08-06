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    Економіка та фінанси

    Маркарова: Мінфін входить у фінальну фазу розробки держбюджету на 2020 рік

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    Уряд має подає до парламенту проєкт закону про державний бюджет на наступний рік до 15 вересня поточного року - Маркарова: Мінфін входить у фінальну фазу розробки держбюджету на 2020 рік
    Уряд має подає до парламенту проєкт закону про державний бюджет на наступний рік до 15 вересня поточного року

    Проєкт державного бюджету податуть на розгляд вже новому Кабінету Міністрів України

    Міністерство фінансів України входить у фінальну фазу розробки державного бюджету на 2020 рік.

    Про це повідомила голова Мінфіну Оксана Маркарова на своїй сторінці у Facebook.

    «Коментар про виконання бюджету за сім місяців більш розширений, ніж щомісяця, так як ми перешли половину року і висновки щодо виконання бюджету 2019 року мають вплив не тільки на 2019, а й на планування бюджету-2020, яке в Мінфіні входить у фінальну фазу перед його майбутньою подачею на розгляд вже новому Кабінету Міністрів України», - написала Маркарова.

    Нагадаємо, відповідно до ч.2 ст. 153 регламенту Верховної Ради уряд щороку подає до парламенту проєкт закону про державний бюджет на наступний рік до 15 вересня поточного року.

    До слова, дефіцит держбюджету вже перевищив мільярд гривень.

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