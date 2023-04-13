Резніков прибув у Бухарест на Чорноморську безпекову конференцію (фото)

Олексій Резніков: «Робота зі зміцнення української армії та антикремлівської коаліції триває»

Міністр оборони Олексій Резніков сьогодні, 13 квітня прибув із візитом до румунського Бухареста на першу Чорноморську безпекову конференцію. Про це Резніков повідомив у Twitter.

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«Починається мій візит до Бухареста. Це буде насичений день на Першій конференції з безпеки Чорного моря для мене та наших румунських партнерів. Ми повинні забезпечити безпеку нашого регіону. Робота зі зміцнення української армії та антикремлівської коаліції триває!» – написав Резніков.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що флагман російського флоту «Москва» стане популярною локацією для дайверів.