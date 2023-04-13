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Резніков прибув у Бухарест на Чорноморську безпекову конференцію (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Резніков прибув у Бухарест на Чорноморську безпекову конференцію (фото)
фото: Олексій Резніков/Твіттер

Олексій Резніков: «Робота зі зміцнення української армії та антикремлівської коаліції триває»

Міністр оборони Олексій Резніков сьогодні, 13 квітня прибув із візитом до румунського Бухареста на першу Чорноморську безпекову конференцію. Про це Резніков повідомив у Twitter.

Резніков прибув у Бухарест на Чорноморську безпекову конференцію (фото) фото 1

«Починається мій візит до Бухареста. Це буде насичений день на Першій конференції з безпеки Чорного моря для мене та наших румунських партнерів. Ми повинні забезпечити безпеку нашого регіону. Робота зі зміцнення української армії та антикремлівської коаліції триває!» – написав Резніков.

Резніков прибув у Бухарест на Чорноморську безпекову конференцію (фото) фото 2

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що флагман російського флоту «Москва» стане популярною локацією для дайверів.

Теги: міністр робота Олексій Резніков Москва безпека

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