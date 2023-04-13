Річниця знищення «Москви»: Резніков розповів, яка доля чекає на потоплений флагман

Судно водотоннажністю 11,5 тисяч тонн побудували у Миколаєві й вперше спустили на воду у 1979 році

Олексій Резніков: «Рівно рік тому Військово-морські сили Збройних Сил України переписали вікову історію»

Сьогодні, 13 квітня, у річницю удару по флагману російського флоту «Москва» міністр оборони Олексій Резніков заявив, що перемога України у війні – неминуча, а затонулий корабель одного дня стане популярною локацією для дайверів. Про це Резніков написав у Facebook.

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«Рівно рік тому Військово-морські сили Збройних Сил України переписали вікову історію. Влучним ударом українських ракет «Нептун» було уражено той самий «русский военный корабль» – флагман чорноморського флоту РФ ракетний крейсер «Москва», який наступної доби затонув.

Згадайте настрій річної давнини. Подія була настільки надихаючою, і водночас неймовірною, що багатьом здавалося – це не може бути правдою. Адже востаннє Росія втрачала свій флагман понад сторіччя тому», – йдеться у повідомленні.

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Міністр нагадав, як українські воїни зробили те, що змінило хід історії і призвело до ланцюгової реакції.

успішне використання українських ракет на таку відстань переконало партнерів, що немає сенсу зволікати з передачею ракет Harpoon.

як тільки були отримані ракети Harpoon, команда віце-адмірала Олексія Неїжпапи успішно застосувала і їх. У підсумку це призвело до втечі російських окупантів з острову Зміїний, яку вони назвали «жестом доброї волі».

звільнення Зміїного дозволило відкрити «зерновий коридор». Світ отримав нашу продукцію, Україна отримала ресурси для оборони. Якщо б не було знищено «Москву», досягти цього результату було б неможливо.

Міністр також зазначив, що успіх ЗСУ на полі бою є це запорукою того, що Україну підтримають, тому зараз найважливіше – підтримувати захисників і захисниць, зберігати єдність і крок за кроком йти до мети.

Як зазначили у Головному управлінні розвідки Міноборони, знищення крейсера «Москва» – приголомшливий успіх у війні з російським агресором. Саме ця подія дала змогу Силам безпеки і оборони України:

▪️ звільнити острів Зміїний;

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▪️ змусити росіян розблокувати судноплавні торгові шляхи;

▪️ знизити рівень загроз із акваторії Чорного моря;

▪️ завдати удару по морально-психологічному стану ворога;

▪️ запевнити московитів, що деокупація Криму – неминуча.

«Співробітники воєнної розвідки України вітають причетних до знищення «Москви» Воїнів та усіх українців з річницею переломної, важливої, славетної події! Затопили ту – втопимо й цю!», – йдеться у повідомленні.

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Рівно рік тому, 13 квітня 2022 року, ворожий крейсер «Москва» перебував у територіальних водах України, неподалік острова Зміїний. Ракетний удар з українського комплексу «Нептун» відправив флагман чорноморського флоту РФ на дно. Судно водотоннажністю 11,5 тисяч тонн побудували у Миколаєві й вперше спустили на воду у 1979 році. Довжина крейсера – 186,4 метра.

Нагадаємо, російський ракетний крейсер «Москва», який підбили українські військові, занесли до реєстру підводної культурної спадщини України. У переліку він отримав номер 2064.