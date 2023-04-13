Річниця знищення «Москви»: Резніков розповів, яка доля чекає на потоплений флагман
Олексій Резніков: «Рівно рік тому Військово-морські сили Збройних Сил України переписали вікову історію»
Сьогодні, 13 квітня, у річницю удару по флагману російського флоту «Москва» міністр оборони Олексій Резніков заявив, що перемога України у війні – неминуча, а затонулий корабель одного дня стане популярною локацією для дайверів. Про це Резніков написав у Facebook.
«Рівно рік тому Військово-морські сили Збройних Сил України переписали вікову історію. Влучним ударом українських ракет «Нептун» було уражено той самий «русский военный корабль» – флагман чорноморського флоту РФ ракетний крейсер «Москва», який наступної доби затонув.
Згадайте настрій річної давнини. Подія була настільки надихаючою, і водночас неймовірною, що багатьом здавалося – це не може бути правдою. Адже востаннє Росія втрачала свій флагман понад сторіччя тому», – йдеться у повідомленні.
Міністр нагадав, як українські воїни зробили те, що змінило хід історії і призвело до ланцюгової реакції.
- успішне використання українських ракет на таку відстань переконало партнерів, що немає сенсу зволікати з передачею ракет Harpoon.
- як тільки були отримані ракети Harpoon, команда віце-адмірала Олексія Неїжпапи успішно застосувала і їх. У підсумку це призвело до втечі російських окупантів з острову Зміїний, яку вони назвали «жестом доброї волі».
- звільнення Зміїного дозволило відкрити «зерновий коридор». Світ отримав нашу продукцію, Україна отримала ресурси для оборони. Якщо б не було знищено «Москву», досягти цього результату було б неможливо.
Міністр також зазначив, що успіх ЗСУ на полі бою є це запорукою того, що Україну підтримають, тому зараз найважливіше – підтримувати захисників і захисниць, зберігати єдність і крок за кроком йти до мети.
Як зазначили у Головному управлінні розвідки Міноборони, знищення крейсера «Москва» – приголомшливий успіх у війні з російським агресором. Саме ця подія дала змогу Силам безпеки і оборони України:
▪️ звільнити острів Зміїний;
▪️ змусити росіян розблокувати судноплавні торгові шляхи;
▪️ знизити рівень загроз із акваторії Чорного моря;
▪️ завдати удару по морально-психологічному стану ворога;
▪️ запевнити московитів, що деокупація Криму – неминуча.
«Співробітники воєнної розвідки України вітають причетних до знищення «Москви» Воїнів та усіх українців з річницею переломної, важливої, славетної події! Затопили ту – втопимо й цю!», – йдеться у повідомленні.
Рівно рік тому, 13 квітня 2022 року, ворожий крейсер «Москва» перебував у територіальних водах України, неподалік острова Зміїний. Ракетний удар з українського комплексу «Нептун» відправив флагман чорноморського флоту РФ на дно. Судно водотоннажністю 11,5 тисяч тонн побудували у Миколаєві й вперше спустили на воду у 1979 році. Довжина крейсера – 186,4 метра.
Нагадаємо, російський ракетний крейсер «Москва», який підбили українські військові, занесли до реєстру підводної культурної спадщини України. У переліку він отримав номер 2064.
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