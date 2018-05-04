Родичі в'язнів Кремля виступили в Європарламенті

Рідних російських бранців супроводжував посол Польщі в Україні

Рідні полонених Кремля на запрошення Польщі виступили в Європарламенті. Про це в коментарі «Рбк-Україна» розповів Ігор Гриб, батько незаконно утримується в Російській Федерації Павла Гриба. «Нас супроводжував посол Польщі в Україні Ян Пєкло», - повідомив Ігор Гриб, який вже прилетів додому з Брюсселя, де відбулася



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Засідання Європарламенту, архівне фото

Рідних російських бранців супроводжував посол Польщі в Україні

Рідні полонених Кремля на запрошення Польщі виступили в Європарламенті. Про це в коментарі «Рбк-Україна» розповів Ігор Гриб, батько незаконно утримується в Російській Федерації Павла Гриба.

«Нас супроводжував посол Польщі в Україні Ян Пєкло», - повідомив Ігор Гриб, який вже прилетів додому з Брюсселя, де відбулася конференція «Людська ціна російської агресії в Україні».

За його словами, здоров'я Павла значно погіршився за час незаконного утримання в РФ, оскільки йому не надають належну медичну допомогу. Також Ігор Гриб зауважив, що значної шкоди здоров'ю його сина, арешт якого продовжили до 4 липня, завдає відсутність належного харчування.

«Їх зворушливі історії і важливо, щоб вони розповіли про це в Європейському парламенті та в штаб-квартирі НАТО, куди їх теж запросили. Це те, про що Європа повинна знати і ми не можемо забути про це, тому що якщо забудемо, то нас може спіткати доля, яка спіткала нас, Польщу в 1939 році», - зазначив Пекло перед конференцією, додає «Польське Радіо».

Як відомо, 28 квітня Жовтневий райсуд Краснодара продовжив до 4 липня термін утримання в СІЗО 19-річному українському політв'язню Павлу Грибу, який був викрадений в Білорусі, вивезений до Росії і заарештований за сфабрикованою справою.

Раніше повідомлялося, що з початку цього року у російському СІЗО посилили психологічний тиск на українця Павла Гриба, реальний стан його здоров’я невідомий.

Нагадаємо, цього тижня Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет у Європарламенті відслужив молебень за мир в Україні та Європі.