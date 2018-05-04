  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
    Політика

    Родичі в'язнів Кремля виступили в Європарламенті

    Рідних російських бранців супроводжував посол Польщі в Україні
    Рідні полонених Кремля на запрошення Польщі виступили в Європарламенті. Про це в коментарі «Рбк-Україна» розповів Ігор Гриб, батько незаконно утримується в Російській Федерації Павла Гриба. «Нас супроводжував посол Польщі в Україні Ян Пєкло», - повідомив Ігор Гриб, який вже прилетів додому з Брюсселя, де відбулася
    • Сьогодні, 04:55
    • Розсилка
    Засідання Європарламенту, архівне фото
    Засідання Європарламенту, архівне фото

    Рідних російських бранців супроводжував посол Польщі в Україні

    Рідні полонених Кремля на запрошення Польщі виступили в Європарламенті. Про це в коментарі «Рбк-Україна» розповів Ігор Гриб, батько незаконно утримується в Російській Федерації Павла Гриба.

    «Нас супроводжував посол Польщі в Україні Ян Пєкло», - повідомив Ігор Гриб, який вже прилетів додому з Брюсселя, де відбулася конференція «Людська ціна російської агресії в Україні».

    За його словами, здоров'я Павла значно погіршився за час незаконного утримання в РФ, оскільки йому не надають належну медичну допомогу. Також Ігор Гриб зауважив, що значної шкоди здоров'ю його сина, арешт якого продовжили до 4 липня, завдає відсутність належного харчування. 

    «Їх зворушливі історії і важливо, щоб вони розповіли про це в Європейському парламенті та в штаб-квартирі НАТО, куди їх теж запросили. Це те, про що Європа повинна знати і ми не можемо забути про це, тому що якщо забудемо, то нас може спіткати доля, яка спіткала нас, Польщу в 1939 році», - зазначив Пекло перед конференцією, додає «Польське Радіо».

    Як відомо, 28 квітня Жовтневий райсуд Краснодара продовжив до 4 липня термін утримання в СІЗО 19-річному українському політв'язню Павлу Грибу, який був викрадений в Білорусі, вивезений до Росії і заарештований за сфабрикованою справою.

    Раніше повідомлялося, що з початку цього року у російському СІЗО посилили психологічний тиск на українця Павла Гриба, реальний стан його здоров’я невідомий.

    Нагадаємо, цього тижня Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет у Європарламенті відслужив молебень за мир в Україні та Європі.

    Читайте також
    Росія Польща Європарламент Європа політв’язні посол Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ