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    Патріарх Філарет відслужив молебень у Європарламенті

    Патріарх помолився за мир та створення в Україні єдиної помісної православної церкви
    Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет у Європарламенті відслужив молебень за мир в Україні та Європі. «Помолимося Господу нашому Ісусу Христу, щоб він благословив нашу працю, нашу співпрацю на благо і України, і Європи. Благословив, щоб у світі запанував мир», - заявив предстоятель УПЦ КП. Патріарх також помолився
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    Патріарх помолився за мир та створення в Україні єдиної помісної православної церкви

    Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет у Європарламенті відслужив молебень за мир в Україні та Європі.

    «Помолимося Господу нашому Ісусу Христу, щоб він благословив нашу працю, нашу співпрацю на благо і України, і Європи. Благословив, щоб у світі запанував мир», - заявив предстоятель УПЦ КП.

    Патріарх також помолився за створення в Україні єдиної помісної православної церкви. «Українська помісна православна церква є єдиною духовною основою неподільності української держави та єдності українського народу», - наголосив Філарет.

    Молебень відбувся українською й англійською мовами.

    Це другий візит патріарха Філарета до законодавчого органу ЄС після 2014 року. За програмою візиту, патріарх у середу візьме участь у міжнародних конференціях «Ціна російської агресії в Україні: свідчення викрадень, тортур та вбивств», а також «Україна за часів незалежності: погляд православної церкви Київського патріархату на суспільство, що змінюється».

    Глава УПЦ КП відвідає українських військовослужбовців, які проходять реабілітацію у військовому госпіталі Брюсселя, та зустрінеться з українською громадою у Бельгії.

    Нагадаємо, у квітні президент України Петро Порошенко заявив, що Вселенський патріархат розпочинає процедури, необхідні для надання автокефалії українській православній церкві. Порошенко розраховує, що таке рішення ухвалять до 1030-річчя Хрещення України-Русі.

    Джерело: Укрінформ

    Філарет церква УПЦ КП
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