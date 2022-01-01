Родина Порошенка привітала українців з Новим роком (відео)

Порошенко побажав перемог для країни й для кожного українця

П’ятий президент України, нині народний депутат і лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко привітав українців із Новим роком. Його привітання транслювали в останні хвилини 2021 року «5-й канал» та Прямий.

«Дорогі українці! Попри те, що 2021-й рік дивував нас неприємними сюрпризами, я хочу наголосити, що запас міцності й надійності, який був створений з 2014 по 2019 роки, дозволив нам пережити всі ці неприємності. У 2021-му році ми відсвяткували тридцятиріччя нашої Незалежності. Вже як волонтери допомагали армії. Починаючи від жінок з дітьми, які приходили до нашого офісу для того, щоб плести сітки для маскування. І завершуючи групами ентузіастів і народними депутатами від «Європейської Солідарності» , які разом їздили у прифронтову зону для того, щоб забезпечувати бригади, які знаходяться на «»передку» , системою відеорозвідки і відеоспостереження. Не забуваючи про мандарини, полуницю та інші смаколики для наших воїнів. А гроші на це збирала вся Україна. Хто мільйон, а хто й віддав останню сотню гривень», - заявив Порошенко.

За словами Порошенка, «Європейська Солідарність», «Справа Громад», «Солідарна Молодь», а ще тисячі й тисячі небайдужих людей долучилися до проєкту, щоб захистити життя наших воїнів і українську землю.

«Ветерани російсько-української війни створили потужну організацію «Брати по зброї». Як громадяни вони чітко заявили: осторонь не стоятимуть, їм є «яка різниця». Як резервісти вони завжди напоготові «гостинно» зустріти путіноїдів. За принципом: «Хто до нас з мечем прийде, той від меча і загине». У грудні під Авдіївкою бачив свіжі дірки від російських снарядів. «Дари руського мира» для України. Хтось анонсує: от буде вторгнення. Даруйте, вторгнення вже було і є. Ця війна Росії проти України триває вже 8 років. І лише в єдності ми здатні захистити себе»,– зазначив Порошенко.

Він переконаний, що оборона країни від російської агресії – це спільна справа влади та опозиції.

«Українці чудові, відкриті, добрі. І це не залежить від того, хто за кого голосує. Ми громадяни. Одна велика нація. Отже, дорогі українці! Увійдімо у 2022 рік сильними й впевненими. Нехай Новий рік буде роком перемог для країни й для кожного з вас. Я твердо переконаний, головні наші з вами перемоги – ще попереду! З Новим роком!», - привітав Порошенко.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський у своєму новорічному вітанні згадав про російську окупацію Криму.

Повне відео-привітання Зеленського дивіться тут.

Нагадаємо, що у ніч із 31 грудня 2021 року на 1 січня 2022 року київський фунікулер працюватиме цілодобово. Також буде подовжено на дві години роботу столичного метрополітену і міського наземного пасажирського транспорту загального користування.

Наголошуємо, що у столиці триває заборона на використання піротехнічних засобів. Організатори всіх заходів мають неухильно виконувати це рішення.