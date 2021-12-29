Стало відомо, як працюватиме столичний транспорт у новорічну ніч
У разі скупчення людей будуть закриватися на вхід центральні станції метро
У ніч із 31 грудня 2021 року на 1 січня 2022 року буде подовжено на дві години роботу столичного метрополітену і міського наземного пасажирського транспорту загального користування. Про це повідомляє Департаменту транспортної інфраструктури.
Київський фунікулер працюватиме цілодобово.
Разом із тим, для уникнення скупчення великої кількості людей на платформах 31 грудня, 1 січня та 7 січня в разі необхідності, залежно від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій метро:
- «Золоті ворота»,
- «Контрактова площа»,
- «Поштова площа»,
- «Хрещатик»,
- «Майдан Незалежності»
Як повідомлялося, у новорічну ніч у Києві ціна на таксі зросте на 25-50%.