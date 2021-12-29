Стало відомо, як працюватиме столичний транспорт у новорічну ніч

Роботу столичного метрополітену буде подовжено на дві години

У разі скупчення людей будуть закриватися на вхід центральні станції метро

У ніч із 31 грудня 2021 року на 1 січня 2022 року буде подовжено на дві години роботу столичного метрополітену і міського наземного пасажирського транспорту загального користування. Про це повідомляє Департаменту транспортної інфраструктури.

Київський фунікулер працюватиме цілодобово.

Разом із тим, для уникнення скупчення великої кількості людей на платформах 31 грудня, 1 січня та 7 січня в разі необхідності, залежно від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій метро:

«Золоті ворота»,

«Контрактова площа»,

«Поштова площа»,

«Хрещатик»,

«Майдан Незалежності»

Як повідомлялося, у новорічну ніч у Києві ціна на таксі зросте на 25-50%.

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