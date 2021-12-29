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    Стало відомо, як працюватиме столичний транспорт у новорічну ніч

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    Роботу столичного метрополітену буде подовжено на дві години - Стало відомо, як працюватиме столичний транспорт у новорічну ніч
    Роботу столичного метрополітену буде подовжено на дві години
    фото: КМДА

    У разі скупчення людей будуть закриватися на вхід центральні станції метро

    У ніч із 31 грудня 2021 року на 1 січня 2022 року буде подовжено на дві години роботу столичного метрополітену і міського наземного пасажирського транспорту загального користування. Про це повідомляє Департаменту транспортної інфраструктури.

    Київський фунікулер працюватиме цілодобово.

    Разом із тим, для уникнення скупчення великої кількості людей на платформах 31 грудня, 1 січня та 7 січня в разі необхідності, залежно від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій метро:

    • «Золоті ворота»,
    • «Контрактова площа»,
    • «Поштова площа»,
    • «Хрещатик»,
    • «Майдан Незалежності»

    Як повідомлялося, у новорічну ніч у Києві ціна на таксі зросте на 25-50%.

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    Теги: Київ громадський транспорт метро новорічні свята фунікулер
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    Стало відомо, як працюватиме столичний транспорт у новорічну ніч