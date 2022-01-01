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    Зеленський у своєму новорічному вітанні згадав про окупований Крим

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    Глава держави зазначив, що також важливо повернути всіх українських полонених - Зеленський у своєму новорічному вітанні згадав про окупований Крим
    Глава держави зазначив, що також важливо повернути всіх українських полонених
    фото: скріншот відео

    Зеленський зазначив, що він повернув Крим у світовий порядок денний

    Президент України Володимир Зеленський у своєму новорічному вітанні згадав про російську окупацію Криму. Він заявив, що Україна не чекатиме, коли світ вирішить українські проблеми. Новорічне відеозвернення президента опубліковано на його сторінці в Facebook.

    Зеленський зазначив, що українці вчаться єднатися не проти когось, а за себе, а також поважати себе та оточуючих.

    «А тому ми не чекаємо, поки світ вирішить наші проблеми і хтось поверне нам нашу землю за нас. А збираємо світ задля звільнення Криму. Тож як гучно цього року пролунало «Крим - це Україна!». Голосом не тільки України, а ще 46 учасниць Кримської платформи. Ми можемо сказати: ми повернули Крим у світовий порядок денний, щоб колись могли сказати: ми повернули Крим в Україну», - сказав він.

    Глава держави зазначив, що також важливо повернути всіх українських полонених, яких утримує Росія.

    Повне відео-привітання Зеленського дивіться тут.

    Нагадаємо, що у ніч із 31 грудня 2021 року на 1 січня 2022 року київський фунікулер працюватиме цілодобово. Також буде подовжено на дві години роботу столичного метрополітену і міського наземного пасажирського транспорту загального користування.

    Наголошуємо, що у столиці триває заборона на використання піротехнічних засобів. Організатори всіх заходів мають неухильно виконувати це рішення.

    Теги: Крим Росія українці Володимир Зеленський новорічні свята президент
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    Зеленський у своєму новорічному вітанні згадав про окупований Крим