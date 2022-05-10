Росія – єдиний винуватець того, що мир був зруйнований, і це її історична відповідальність – Зеленський

«В європейських столицях головна тема – це та ціна миру, яку ще доведеться сплатити, зупиняючи розвʼязану Росією війну»

Увечері 9 травня президент України Володимир Зеленський звернувся до українців.

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Українці! Українки! Незламний народе нашої країни! Сьогодні ми зробили ще один крок – дуже важливий і не просто формальний крок – на нашому шляху в Європейський Союз. Україна передала другу частину відповідей на спеціальний опитувальник, який має заповнити кожна країна, що прагне бути частиною Європейського Союзу. Зазвичай на це витрачаються місяці й місяці. Але ми зробили все за лічені тижні. Це документ, який містить тисячі сторінок.

І саме сьогодні мав розмови про нашу європейську інтеграцію і з Шарлем Мішелем – президентом Європейської Ради – і з Урсулою фон дер Ляйен – президенткою Єврокомісії. Висловив їм вдячність від імені усього Українського народу за підтримку нашої країни. За увагу до наших потреб і особливо зараз – у цей складний час війни. Вони чудово усвідомлюють, що ця війна не тільки за нашу свободу, але й за свободу усіх європейців. Пані Урсула зазначила, що вражена швидкістю, з якою наші урядовці заповнили опитувальник. І я був радий почути від неї, що наша швидкість стимулює і Єврокомісію діяти так само швидко.

Розраховуємо у червні отримати позитивну відповідь щодо набуття нашою країною статусу кандидата у члени ЄС. Подякував президентці Єврокомісії також і за роботу по створенню Трастового фонду для відбудови України після війни, після перемоги. І – за зусилля, які необхідні, щоб погодити новий санкційний пакет проти Росії.

Президент Шарль Мішель відвідав сьогодні нашу Одесу. Побачив на власні очі, що означає заблоковане море. Вперше за десятки й десятки років в Одесі немає звичайного руху торговельного флоту, немає звичайної портової роботи. Напевно цього в Одесі не було ще ніколи з часів Другої світової війни. Звичайне життя, повʼязане з морем, заблоковане Росією. Саме Росією. І це удар далеко не тільки по Україні. Без нашого аграрного експорту десятки країн в різних регіонах світу вже зараз опинились на межі дефіциту продовольства. А з часом ситуація може стати відверто страшною.

Політики вже обговорюють, якими можуть бути наслідки цінової кризи і голоду в країнах Африки, країнах Азії. Це – прямий наслідок російської агресії, який можна подолати тільки спільно – усім європейцям, усьому вільному світу. Можна подолати через тиск на Росію, через дієве примушування Росії до того, щоб вона зупинила цю ганебну війну. І, до речі, сьогодні – попри присутність президента Європейської Ради – російські військові знову нанесли ракетний удар по Одеській області. Ось таке справжнє ставлення Росії до Європи. І таким воно завжди було. Що б не говорили у Москві.

Зустрівся у Києві з генеральним секретарем Ради Європи пані Марією Пейчинович-Бурич. Обговорили, що можна зробити для миру в Україні і Європі за допомогою інструментів цієї поважної інституції. Вдячний за підтримку нашої держави візитом в нашу столицю саме у цей день. День Європи. І – День перемоги над нацизмом. Зазвичай 9-го травня європейці згадували ціну миру, яка була сплачена всіма народами нашого континенту 77 років тому. Говорили – як не допустити повторення такої страшної війни. Зрозуміло, що зараз усе по-іншому. В європейських столицях головна тема – це та ціна миру, яку ще доведеться сплатити, зупиняючи розвʼязану Росією війну. А також – ціна для Росії за те, що вона знову принесла в Європу зло тотальної війни на знищення нашого народу.

Впевнений, зараз це головна тема і у Москві. Там можуть зображати в пропаганді що завгодно – нехай. І робити будь-які політичні заяви. Але реальність не змінити. Реальність потребує миру. А єдиним винуватцем того, що мир був зруйнований, є і залишиться російська держава. Це – історична відповідальність для Росії.

Ну а ми, українці, продовжуємо працювати на оборону, на перемогу і на відновлення справедливості. Сьогодні, завтра і в будь-який інший день, які потрібні, щоб звільнити Україну від окупантів. Я вдячний усім нашим захисникам, нашим захисницям. Вдячний усім, хто захищає Харківщину, захищає Донбас, захищає південь України. Хто не здається і чекає український прапор в усіх тих містах, які тимчасово – я підкреслюю це: тимчасово – захоплені окупантами. Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Маріуполь, всі інші міста, всі інші наші громади. Український прапор повернеться. Бо це – наша країна. Вільна європейська країна. Наша держава. Слава Україні!