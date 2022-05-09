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    Події в Україні

    Ракетний обстріл Одеси: палає торговий центр (фото)

    Рашисти влучили у будівлю - Ракетний обстріл Одеси: палає торговий центр (фото)
    Рашисти влучили у будівлю
    фото з соцмереж

    Одеситів просять не ігнорувати сигнали тривоги

    Увечері 9 травня у Одесі пролунали вибухи. Як повідомило Оперативне командування «Південь», по місту завдано ракетного удару.

    Згодом мешканці міста у соцмережах інформували, що внаслідок обстрілу загорівся торговий центр.

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    Залишайтеся в укриттях та не нехтуйте власною безпекою.

    Нагадуємо, фотографувати та знімати на відео «прильоти», якщо такі є, заборонено. Не ставайте коригувальниками ворожого вогню!

    Як повідомлялося, увечері в Одесі та на Дніпропетровщині знову чутні вибухи.

    До слова, сьогодні РФ вдарила по Одещині ракетами «Кинджал»: подробиці авіанальоту.

    Також сьогодні голові Євроради під час повітряної тривоги в Одесі довелося ховатися в укриття – Bild.

    Напередодні над Одещиною було збито чотири ворожі ракети: наслідки обстрілів (фото).

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    Теги: росія окупанти Одеса війна обстріл Україна окупація #stoprussia
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    Ракетний обстріл Одеси: палає торговий центр (фото)