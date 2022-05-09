Ракетний обстріл Одеси: палає торговий центр (фото)

Одеситів просять не ігнорувати сигнали тривоги

Увечері 9 травня у Одесі пролунали вибухи. Як повідомило Оперативне командування «Південь», по місту завдано ракетного удару.

Згодом мешканці міста у соцмережах інформували, що внаслідок обстрілу загорівся торговий центр.

Залишайтеся в укриттях та не нехтуйте власною безпекою.

Нагадуємо, фотографувати та знімати на відео «прильоти», якщо такі є, заборонено. Не ставайте коригувальниками ворожого вогню!

Як повідомлялося, увечері в Одесі та на Дніпропетровщині знову чутні вибухи.

До слова, сьогодні РФ вдарила по Одещині ракетами «Кинджал»: подробиці авіанальоту.

Також сьогодні голові Євроради під час повітряної тривоги в Одесі довелося ховатися в укриття – Bild.

Напередодні над Одещиною було збито чотири ворожі ракети: наслідки обстрілів (фото).

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