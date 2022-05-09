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    Події в Україні

    «Спасибо деду за победу»: як українці святкують ленд-ліз (фото)

    Підписання закону про ленд-ліз покращило настрій українцям - «Спасибо деду за победу»: як українці святкують ленд-ліз (фото)
    Підписання закону про ленд-ліз покращило настрій українцям
    фото з відкритих джерел

    Українці відреагували на важливу подію в мережі, в тім числі й мемами та фотожабами

    Президент США Джо Байден 9 травня підписав закон про ленд-ліз для України. Це рішення прискорить поставки військової допомоги й допоможе нам у боротьбі з окупантами. Відтак, українці відреагували на таку важливу подію в мережі, в тім числі й мемами та фотожабами.

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    «Спасибо деду за победу»: як українці святкують ленд-ліз (фото)
    «Спасибо деду за победу»: як українці святкують ленд-ліз (фото)
    «Спасибо деду за победу»: як українці святкують ленд-ліз (фото)

    На картинках, зокрема, зображають Байдена та пишуть «Спасибо деду за победу».

    Як відомо, Палата представників Конгресу США проголосувала за програму ленд-лізу для України 28 квітня. Тоді 417 із 430 членів Палати представників проголосували «за», а тільки 10 (усі вони представляли Республіканську партію) – «проти».

    Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні.

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    Теги: росія окупанти США війна закон українці Україна президент окупація #stoprussia
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    «Спасибо деду за победу»: як українці святкують ленд-ліз (фото)