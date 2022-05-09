За лічені тижні зробили те, на що витрачаються місяці: звернення президента (відео)

9 травня був важливий день для України

Зеленський розповів про черговий крок до членства в Євросоюзі

Увечері, 9 травня, президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням до українців. Глава держави розповів, що цього дня Україна зробила важливий крок до ЄС.

«Сьогодні ми зробили ще один крок – дуже важливий і не просто формальний – на нашому шляху у Європейський Союз. Зазвичай на це витрачаються місяці й місяці. Але ми зробили все за лічені тижні», – сказав президент.

9 травня Україна передала другу частину відповідей на спеціальний опитувальник, який має заповнити кожна країна, що прагне бути частиною ЄС.

Нагадаємо, також Зеленський подякував Байдену за ленд-ліз.