  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    За лічені тижні зробили те, на що витрачаються місяці: звернення президента (відео)

    9 травня був важливий день для України - За лічені тижні зробили те, на що витрачаються місяці: звернення президента (відео)
    9 травня був важливий день для України
    фото: Офіс президента

    Зеленський розповів про черговий крок до членства в Євросоюзі

    Увечері, 9 травня, президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням до українців. Глава держави розповів, що цього дня Україна зробила важливий крок до ЄС.

    «Сьогодні ми зробили ще один крок – дуже важливий і не просто формальний – на нашому шляху у Європейський Союз. Зазвичай на це витрачаються місяці й місяці. Але ми зробили все за лічені тижні», – сказав президент.

    9 травня Україна передала другу частину відповідей на спеціальний опитувальник, який має заповнити кожна країна, що прагне бути частиною ЄС.

    Нагадаємо, також Зеленський подякував Байдену за ленд-ліз.

    Теги: ЄС росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    За лічені тижні зробили те, на що витрачаються місяці: звернення президента (відео)