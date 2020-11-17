Розслідування справи «Роттердам +» відновлене – НАБУ

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду закрила апеляційне провадження у справі "Роттердам+" у зв'язку з відмовою від скарги

Заявник відкликав скаргу через відсутній предмет спору

Національне антикорупційне бюро України повідомило, що розслідування справи «Роттердам+» відновлене за рішенням Вищого антикорупційного суду, а повідомлення про буцімто закриття справи є неправдивими.

Про це йдеться в повідомленні НАБУ в Twitter.

«Розслідування справи «Роттердам +» відновлене за рішенням ВАКС. Інформація про її нібито закриття не відповідає дійсності. Заявник відкликав скаргу через відсутній предмет спору», – йдеться в повідомленні.

Розслідування справи #Ротердам+ відновлено за рішенням #ВАКС. Інформація про її нібито закриття не відповідає дійсності. Заявник відкликав скаргу через відсутній предмет спору. — NAB Ukraine (@nab_ukr) November 17, 2020

Нагадаємо, справу «Роттердам+» було закрито прокуратурою 27 серпня 2020 років через відсутність складу злочину. Це рішення незабаром підтвердив Офіс генерального прокурора.

У вересні ВАКС визнав закриття справи «Роттердам+» повністю законним і обґрунтованим. Вивчивши зібрані за 3,5 року матеріали слідства, суд прийшов до висновку, що немає доказів вчинення злочину і заподіяння шкоди від дії формули.

Однак 27 жовтня ВАКС несподівано переглянув своє рішення у справі «Роттердам+» і скасував постанову прокуратури про закриття справи.

Таке рішення суддя Олійник прийняла за заявою Нікопольського заводу феросплавів Ігоря Коломойського. За словами адвокатів, на суддю чинився безпрецедентний політичний тиск.

Після цього детективи НАБУ спробували змінити неугодного їм прокурора, але ВАКС підтвердив законність і правомочність дій процесуального керівника у справі «Роттердам+», який постановив закрити справу.

Раніше керівник САП повідомив, справа «Роттердам+» закрита прокурором у зв’язку з тим, що зібраних слідством матеріалів недостатньо для доведення вини підозрюваних раніше осіб.

Також відомо, що ДБР розслідує перевищення повноважень НАБУ через експертизу щодо «Роттердам+».



