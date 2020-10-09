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    Економіка та фінанси

    ДБР розслідує перевищення повноважень НАБУ через експертизу щодо «Роттердам+», — адвокат

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    ДБР розслідує перевищення повноважень НАБУ через експертизу щодо «Роттердам+», — адвокат

    Справу «Роттердам+» було закрито прокуратурою 27 серпня 2020 року через відсутність доказів провини підозрюваних

    В діях детективів Національного антикорупційного бюро та приватного експерта Ірини Педь є ознаки кримінального правопорушення під час підготовки скандальної експертизи по справі «Роттердам+».

    Про це журналістам повідомив адвокат у справі Артем Трекке.

    «В діях детективів вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, а також у діях експерта аналогічно. У зв’язку з цим стороною захисту подані відповідні заяви до органу досудового розслідування, щоб він перевірив і надав оцінку цим фактам та обставинам», - повідомив адвокат.

    За його словами ДБР 8 жовтня відкрило кримінальне провадження за фактом складання завідомому неправдивої експертизи.

    «Стороною захисту подана відповідна заява щодо складання завідомо неправдивого висновку експерта, а також перевищення повноважень детективів», — додав Трекке.

    Нагадаємо, 2 жовтня, через місяць після закриття справи «Роттердам+», представники НАБУ заявили, що приватний експерт начебто підтвердив припущення детективів щодо збитків від дії формули в розмірі 39,9 млрд грн.

    Адвокати сторони захисту заявили, що експертиза була сфабрикована заднім числом в порушення норм КПК і звернулися із заявою до Державного бюро розслідувань. 8 жовтня ДБР розпочало відповідне розслідування.

    Згодом стало відомо, що приватна компанія, яка проводила експертизу за рік отримала від НАБУ 520 тис. грн без проведення відкритих тендерів. До співпраці з НАБУ, компанія спеціалізувалась на експертизах по цивільному праву оцінювала розмір пені за кредитними картами та вартість спадкового майна.

    Справу «Роттердам+» було закрито прокуратурою 27 серпня 2020 року через відсутність достовірних і вичерпних доказів провини підозрюваних.

    24 вересня Вищий антикорупційний суд, розглянувши позов екс-нардепа Чумака, підтвердив законність цього рішення САП. Суд визнав, що прокурор прийняв рішення про закриття справи в повній відповідності з чинним законодавством і після належного аналізу всіх зібраних слідством за 3,5 року матеріалів.

    суд НАБУ САП Антикорупційний суд Роттердам+ Вищий антикорупційний суд
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