ДБР розслідує перевищення повноважень НАБУ через експертизу щодо «Роттердам+», — адвокат



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Справу «Роттердам+» було закрито прокуратурою 27 серпня 2020 року через відсутність доказів провини підозрюваних

В діях детективів Національного антикорупційного бюро та приватного експерта Ірини Педь є ознаки кримінального правопорушення під час підготовки скандальної експертизи по справі «Роттердам+».

Про це журналістам повідомив адвокат у справі Артем Трекке.

«В діях детективів вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, а також у діях експерта аналогічно. У зв’язку з цим стороною захисту подані відповідні заяви до органу досудового розслідування, щоб він перевірив і надав оцінку цим фактам та обставинам», - повідомив адвокат.

За його словами ДБР 8 жовтня відкрило кримінальне провадження за фактом складання завідомому неправдивої експертизи.

«Стороною захисту подана відповідна заява щодо складання завідомо неправдивого висновку експерта, а також перевищення повноважень детективів», — додав Трекке.

Нагадаємо, 2 жовтня, через місяць після закриття справи «Роттердам+», представники НАБУ заявили, що приватний експерт начебто підтвердив припущення детективів щодо збитків від дії формули в розмірі 39,9 млрд грн.

Адвокати сторони захисту заявили, що експертиза була сфабрикована заднім числом в порушення норм КПК і звернулися із заявою до Державного бюро розслідувань. 8 жовтня ДБР розпочало відповідне розслідування.

Згодом стало відомо, що приватна компанія, яка проводила експертизу за рік отримала від НАБУ 520 тис. грн без проведення відкритих тендерів. До співпраці з НАБУ, компанія спеціалізувалась на експертизах по цивільному праву оцінювала розмір пені за кредитними картами та вартість спадкового майна.

Справу «Роттердам+» було закрито прокуратурою 27 серпня 2020 року через відсутність достовірних і вичерпних доказів провини підозрюваних.

24 вересня Вищий антикорупційний суд, розглянувши позов екс-нардепа Чумака, підтвердив законність цього рішення САП. Суд визнав, що прокурор прийняв рішення про закриття справи в повній відповідності з чинним законодавством і після належного аналізу всіх зібраних слідством за 3,5 року матеріалів.