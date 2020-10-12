Справа «Роттердам+» закрита через недостатність доказів, – в.о. керівника САП



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Справа «Роттердам+» була закрита 27 серпня 2020 року

Справа «Роттердам+» закрита прокурором у зв’язку з тим, що зібраних слідством матеріалів недостатньо для доведення вини підозрюваних раніше осіб.

Про це повідомив в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук в інтерв’ю агентству «Українські новини».

«Відповідно до інформації, яку маю, справу закрито через те, що прокурор не вбачав можливості доведення винуватості, в тому числі і щодо збитків в розумінні КПК України поза розумним сумнівом», – повідомив в.о. керівника САП.

Максим Грищук також прокоментував скандальну експертизу в справі «Роттердам+», якою нещодавно зацікавилося Державне бюро розслідування. За словами в.о. керівника САП, НАБУ не повідомляло прокуратури про цю нову експертизу, виконану приватним експертом Іриною Педь.

Нагадаємо, справа «Роттердам+» закрита 27 серпня 2020 року через відсутність складу злочину. Таке рішення САП прийняла після отримання фінальної експертизи СБУ, яка не підтвердила збитки чи шкоду від дії формули.

24 вересня Вищий антикорупційний суд відхилив позов екснардепа Віктора Чумака і визнав рішення САП про закриття справи «Роттердам+» законним і обґрунтованим.