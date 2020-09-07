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    Політика

    Саакашвілі погодився очолити уряд Грузії

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    Саакашвілі погодився очолити уряд Грузії - Саакашвілі погодився очолити уряд Грузії
    Саакашвілі погодився очолити уряд Грузії

    Саакашвілі заявив, що згоден бути перехідним прем'єр-міністром не на повний термін, а на стабілізаційний період

    Експрезидент Грузії і глава виконкому Нацради реформ при президенті України Михайло Саакашвілі погодився стати прем’єр-міністром Грузії у разі перемоги опозиції на парламентських виборах, заявивши, що хоче «допомогти грузинському народу вийти з кризи».

    Про це Саакашвілі повідомив в Telegram.

    «Я дав згоду на пропозицію об'єднаної грузинської опозиції стати прем'єр-міністром після перемоги на парламентських виборах 31 жовтня. Справа в тому, що зараз парламентські вибори не проводяться в Україні, але проводяться в Грузії. Безумовно, я хочу допомогти моєму грузинському народу вийти з кризи», - наголосив Саакашвілі.

    Він зауважив, що оголосив, що згоден бути перехідним прем'єр-міністром не на повний термін, а на стабілізаційний період, «поки не вдасться подолати глибоку економічну кризу, в якій зараз перебуває Грузія».

    Як повідомлялося, експрезидент Грузії і глава виконкому Нацради реформ при президенті України Михайло Саакашвілі анонсував своє повернення в грузинську політику.

    У Тбілісі відповіли, що на батьківщині його чекає кримінальна відповідальність за «зловживання владою» і «переслідування політичних опонентів» на посаді президента країни.

    31 жовтня в Грузії мають відбутися чергові парламентські вибори.

    вибори Михайло Саакашвілі Грузія Telegram уряд
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