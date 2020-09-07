Грузинська опозиція висунула Саакашвілі на прем’єра



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Михайло Саакашвілі зробить спеціальну заяву 8 вересня

Повинна бути викорінена раз і назавжди практика політичного вигнання. Саакашвілі повинен повернутися в країну, - лідер опозиційної партії

Партія Єдиний національний рух і об'єднання опозиції Сила в єдності висунули кандидатуру Михайла Саакашвілі на пост прем'єр-міністра Грузії. Таке рішення було прийнято на засіданні політради, повідомляє Ехо Кавказа з посиланням на лідера ЄНР Григола Вашадзе.

«Михайло Саакашвілі перебуває у вигнанні. Має завершитися не тільки вигнання третього президента Грузії. Повинна бути викорінена раз і назавжди практика політичного вигнання. Саакашвілі повинен повернутися в країну», - сказав він.

Вашадзе також анонсував спеціальну заяву Саакашвілі увечері 8 вересня.

За словами глави ЄНР, експрезидент Грузії оголосить про свої плани щодо повернення в країну.

Як повідомлялося, експрезидент Грузії і глава виконкому Нацради реформ при президенті України Михайло Саакашвілі анонсував своє повернення в грузинську політику.

У Тбілісі відповіли, що на батьківщині його чекає кримінальна відповідальність за «зловживання владою» і «переслідування політичних опонентів» на посаді президента країни.

31 жовтня в Грузії мають відбутися чергові парламентські вибори.