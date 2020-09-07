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    У світі

    Грузинська опозиція висунула Саакашвілі на прем’єра

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    Михайло Саакашвілі зробить спеціальну заяву 8 вересня - Грузинська опозиція висунула Саакашвілі на прем’єра
    Михайло Саакашвілі зробить спеціальну заяву 8 вересня

    Повинна бути викорінена раз і назавжди практика політичного вигнання. Саакашвілі повинен повернутися в країну, - лідер опозиційної партії

    Партія Єдиний національний рух і об'єднання опозиції Сила в єдності висунули кандидатуру Михайла Саакашвілі на пост прем'єр-міністра Грузії. Таке рішення було прийнято на засіданні політради, повідомляє Ехо Кавказа з посиланням на лідера ЄНР Григола Вашадзе.

    «Михайло Саакашвілі перебуває у вигнанні. Має завершитися не тільки вигнання третього президента Грузії. Повинна бути викорінена раз і назавжди практика політичного вигнання. Саакашвілі повинен повернутися в країну», - сказав він.

    Вашадзе також анонсував спеціальну заяву Саакашвілі увечері 8 вересня.

    За словами глави ЄНР, експрезидент Грузії оголосить про свої плани щодо повернення в країну.

    Як повідомлялося, експрезидент Грузії і глава виконкому Нацради реформ при президенті України Михайло Саакашвілі анонсував своє повернення в грузинську політику.

    У Тбілісі відповіли, що на батьківщині його чекає кримінальна відповідальність за «зловживання владою» і «переслідування політичних опонентів» на посаді президента країни.

    31 жовтня в Грузії мають відбутися чергові парламентські вибори.

    вибори Михайло Саакашвілі партії Грузія опозиція
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