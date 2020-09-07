Грузія змінила правила в'їзду в країну



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Карантин в Грузії скоротили до 8 днів

У країні скоротили термін обов'язкового карантину

Із 15 вересня в Грузії змінюються правила в'їзду іноземців в країну. Також уряд країни скоротив термін карантину по приїзду до Грузії.

Про це повідомив прем'єр-міністр Грузії Гіоргі Гахарія, передає «Грузія Online».

Тепер при в'їзді до Грузії іноземним туристам необхідно надати документ про те, що візитер протягом 72 годин до перетину грузинського кордону здав ПЛР-тест на Covid-19, і його результат був негативним.

Нововведення поширюється на громадян тих країн, де не було зобов'язань щодо проходження тесту, «за принципом взаємності».

Також, термін карантину буде зменшено з 12 днів до восьми, однак за умови, що повторний тест на коронавірус повинен бути зроблений ще раз на 12-й день.

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Також нагадаємо, що в умовах пандемії ще три країни відкрили кордони для громадян України. Таким чином, обмеження для українців зняли вже 48 країн.

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Разом з тим лоуковстер Ryanair скасував рейси з України до жовтня.

Як відомо, що Wizz Air скасовує всі рейси з України в Угорщину. Причиною припинення авіасполучення стало рішення угорської влади про закриття кордонів для іноземців з 1 вересня.

Також повідомлялося, що МАУ скасувала низку авіарейсів.

Як відомо, Україна закрила свої кордони для іноземних громадян. Відповідне рішення Кабінет міністрів прийняв на своєму позачерговому засіданні 27 серпня. Обмеження діятимуть з 00:00 годин 28 серпня до 00:00 годин 28 вересня.