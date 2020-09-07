«Більше не могла мовчати». Знаменита білоруська спортсменка рішуче виступила проти режиму Лукашенка



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Мелітіна Станюта не може зрозуміти, чому мовчать її колежанки-гімнастки Світлина - Імперія художньої гімнастики

Гімнастка Мелітіна Станюта не ризикує повертатися в Білорусь

Багаторазова призерка чемпіонатів світу і Європи з художньої гімнастики, білоруска Мелітіна Станюта приєдналася до 400 спортивних діячів, протестуючи проти чергового переобрання Олександра Лукашенка на посаду президента та жорстокості правоохоронців у ставленні до протестувальників.

Відкритий лист, який підписали понад 400 білоруських спортивних діячів з вимогою визнати президентські вибори недійсними, з’явився минулого тижня.

Якби я буда байдужою до своєї країни, просто закрила б очі і постараюся нічого не чути, - каже Мелітіна Станюта в телефонному інтерв'ю The Guardian. - Але я так не можу. Не можу і не буду. Білорусь – крихітна країна, не входить до Європейського Союзу, і це нікого не хвилює. Я багато подорожувала і не можу сказати, що багато людей це знають. Коли я кажу, що я з Білорусі, вони кажуть: «О, це Росія». Я кажу: «Ні, це Білорусь». Ось чому вважаю, що повинна це зробити. Я повинна розповідати про це насильство, ці жахливі відео та про те, що відбувається у 21 столітті в самому центрі Європи».

Насильство з боку держави посилило необхідність дій. Через чотири тижні після виборів акції продовжуються

«Ми злі, - каже Станюта. – У багатьох з нас у кожній родині зараз є хтось, хто був там на акціях протесту, або хто просто дивився, сидів на лавці десь зі своєю дівчиною, або час від часу виходив до магазину, а потім опинився у тюремній вантажівці».

Хороший друг Станюти відвідав акцію протесту і прокинувся в лікарні побитим, ледве рухаючись. «Він злякався і говорить: «Вони, мабуть, хочуть зробити мене лідером цих протестів», - розповідає Мелітіна.

Станюта висловлюється прямо, не вагаючись: «Коли президент сказав на державних телеканалах, що всі ті люди, які хочуть свободи, чесних виборів, є повіями, вівцями, алкоголіками – Боже мій, чому? Як ми можемо любити, як ми можемо бути відкритими серцем, якщо він явно знущається над людьми?»

Мелітіна не жила в світі без Лукашенка. Він став президентом у липні 1994 року, коли Станюті було вісім місяців. Поки вона не пішла зі спорту в 2016 році, життя 26-річної дівчини було «кліткою наших цілей і медалей та чемпіонатів світу». Вона була однією з найкращих гімнасток свого покоління, здобувши 14 медалей чемпіонату світу та п’яте місце на Олімпійських іграх у Ріо. Вона не мала часу думати про політику.

Якось під час виборів 2010 року Мелітіна почала розпитувати своє оточення про політичні процеси. Одного разу друг повернувся додому травмований після мирної акції протесту. Дівчина тоді дуже злякалася. Їй потрібно було багато часу, щоб повернутися до звичного життя після побаченого та синців на лопатках та спині. Можливо, це був перший крок до: «Що він робить?»

Свого часу Станюта отримувала нагороди з рук Бацьки Лукашенка

Два місяці тому Станюта відчула прямі наслідки державних репресій. У червні поліція прибула до дверей сувенірної крамниці Symbal.by в Мінську, де продаються сатиричні вироби, які насміхаються з популярності Лукашенка, і заарештувала близько 20-ти людей, які стояли в черзі. Своє обурення Станюта висловила в Instagram. «Куди поділися закони, які захищають нас?», - написала вона. Її щотижневе фітнес-шоу для державного мовника ОНТ було негайно закрите, а саму Мелітіну звільнено.

«Я просто не могла мовчати. Мої слова стосувалися лише закону і того, що ми живемо в демократичній країні. Якщо ми не порушуємо закону, ми перебуваємо під захистом. Тоді чому людей, які стояли в черзі в крамниці, арештували?», - задається питанням Станюта.

Перед поїздкою за кордон безпосередньо перед виборами Станюта брала участь у мітингу Світлани Тихановської, яку вона називає «надсильною жінкою». Мелетіна розуміє, що також може бути в зоні ризику, а тому досі не повернулася додому. «Я боюся повернутися повернутися, а вони скажуть: «Вона використовувала Інтернет для своєї міжнародної аудиторії, і, можливо, вона є лідером». Також, не виклолючаю, вони можуть покласти якісь наркотики в мій багаж».

Врешті-решт, єдине питання, на яке Станюта не може відповісти чітко – це мовчання деяких колег. «Я отримала стільки повідомлень, в яких говорилося: «Дякую за слова, дякую за позицію, але чому світ гімнастики мовчить?» Я не знаю. Можливо, є певний тиск, але на хлопців, які працюють на фабриках, він теж є. Можливо, набагато більше тиску».

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