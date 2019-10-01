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    Політика

    Сенцов озвучив три умови для переговорів та примирення з Росією

    • Розсилка
    Олег Сенцов - Сенцов озвучив три умови для переговорів та примирення з Росією
    Олег Сенцов

    За словами Сенцова, слід вирізняти поняття «Росія», «росіяни» та «путінський режим»

    Український режисер та ексбранець Кремля Олег Сенцов назвав умови, після виконання яких з Росією можна буде говорити.

    Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

    «З приводу можливих переговорів з Росією, а тим більше примирення. Особисто для мене це все можливо лише після виконання трьох умов:

    • Повернути всі території, які вони у нас забрали.
    • Компенсувати всі наші матеріальні втрати.
    • Публічно покаятися за всіх наших убитих і покалічених, причому робити це постійно, як тільки вони чують слово «Україна», як роблять німці, чуючи слово «Голокост», - йдеться у пості Сенцова.

    Він також додав, що слід вирізняти поняття «Росія», «росіяни» та «путінський режим».

    «Тільки після цього можна про щось з ними розмовляти. Але поки при владі в Росії нинішнє керівництво, подібні речі неможливі в принципі, тому будь-хто, хто сьогодні проти Путіна, він для мене союзник», - резюмував Сенцов.

    Нагадаємо, Сенцов вважає, що було б справедливо, якщо б президент Росії Володимир Путін відповів за свої злочини в суді Гааги, він зазначив, що це його маленька мрія.

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