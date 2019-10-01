Сенцов озвучив три умови для переговорів та примирення з Росією



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Олег Сенцов

За словами Сенцова, слід вирізняти поняття «Росія», «росіяни» та «путінський режим»

Український режисер та ексбранець Кремля Олег Сенцов назвав умови, після виконання яких з Росією можна буде говорити.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«З приводу можливих переговорів з Росією, а тим більше примирення. Особисто для мене це все можливо лише після виконання трьох умов:

Повернути всі території, які вони у нас забрали.

Компенсувати всі наші матеріальні втрати.

Публічно покаятися за всіх наших убитих і покалічених, причому робити це постійно, як тільки вони чують слово «Україна», як роблять німці, чуючи слово «Голокост», - йдеться у пості Сенцова.

Він також додав, що слід вирізняти поняття «Росія», «росіяни» та «путінський режим».

«Тільки після цього можна про щось з ними розмовляти. Але поки при владі в Росії нинішнє керівництво, подібні речі неможливі в принципі, тому будь-хто, хто сьогодні проти Путіна, він для мене союзник», - резюмував Сенцов.

Нагадаємо, Сенцов вважає, що було б справедливо, якщо б президент Росії Володимир Путін відповів за свої злочини в суді Гааги, він зазначив, що це його маленька мрія.