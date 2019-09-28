Сенцов розповів про свою «маленьку мрію»



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Олег Сенцов Фото: Deutsche Welle

Режисер відповів на питання, чи хотів би він побачити Путіна на лаві підсудних у Гаазі

Звільнений з російського ув'язнення режисер Олег Сенцов вважає, що було б справедливо, якщо б президент Росії Володимир Путін відповів за свої злочини в суді Гааги, він зазначив, що це його маленька мрія.

Про це Сецнов заявив у інтерв'ю Deutsche Welle.

«Це моя маленька мрія, тому що це було б справедливо - покарати його за злочини проти України, проти Росії, проти Молдови, злочини проти Грузії, проти громадян Європи. За збитий «Боїнг» потрібно відповісти, це однозначно», - сказав Сенцов.

Таким чином режисер відповів на питання журналіста, чи хотів би він побачити Путіна на лаві підсудних у Гаазі.

Сенцов додав, що збитий у 2014 році «Боїнг-777» є наслідком системи Путіна, з тієї ж причини загинуло 13 тисяч людей у війні на Донбасі.

«Я б хотів, щоб він (Путін - ред.) відповів у суді в Гаазі», - підкреслив він.

До слова, Олег Сенцов наприкінці жовтня відвідає Європарламент для вручення йому премії Сахарова.