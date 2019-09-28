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    Суспільство

    Сенцов розповів про свою «маленьку мрію»

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    Олег Сенцов - Сенцов розповів про свою «маленьку мрію»
    Олег Сенцов
    Фото: Deutsche Welle

    Режисер відповів на питання, чи хотів би він побачити Путіна на лаві підсудних у Гаазі

    Звільнений з російського ув'язнення режисер Олег Сенцов вважає, що було б справедливо, якщо б президент Росії Володимир Путін відповів за свої злочини в суді Гааги, він зазначив, що це його маленька мрія.

    Про це Сецнов заявив у інтерв'ю Deutsche Welle

    «Це моя маленька мрія, тому що це було б справедливо - покарати його за злочини проти України, проти Росії, проти Молдови, злочини проти Грузії, проти громадян Європи. За збитий «Боїнг» потрібно відповісти, це однозначно», - сказав Сенцов.

    Таким чином режисер відповів на питання журналіста, чи хотів би він побачити Путіна на лаві підсудних у Гаазі. 

    Сенцов додав, що збитий у 2014 році «Боїнг-777» є наслідком системи Путіна, з тієї ж причини загинуло 13 тисяч людей у війні на Донбасі.

    «Я б хотів, щоб він (Путін - ред.) відповів у суді в Гаазі», - підкреслив він. 

    До слова, Олег Сенцов наприкінці жовтня відвідає Європарламент для вручення йому премії Сахарова.

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