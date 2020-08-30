Ще один «Слуга народу» заразився коронавірусом



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Степан Чернявський захворів Covid-19

Нардеп проходить лікування в Одеському обласному консультативно-діагностичному центрі.

Народний депутат від «Слуги народу» Степан Чернявський захворів Covid-19. Він уже 11-й день перебуває на стаціонарному лікуванні

Про це йдеться в повідомленні самого Чернявського в Facebook.

Нардеп розповів, що проходить лікування в Одеському обласному консультативно-діагностичному центрі.

«Хочу розповісти про симптоми, які були у мене. Відчував себе як при звичайному ГРВІ: слабкість, ломота, ввечері була маленька температура в 37 градусів», — повідомив Чернявський.

За його словами, коли відчув такі симптоми, відразу ж зробив тест, і той виявився позитивним. Крім того, лікар порекомендував йому зробити комп'ютерну томографію грудної клітини, і результат показав правосторонню пневмонію.

«Тобто, як розумієте, за два дні хвороба опускається в легені. Тому не можна втрачати ні хвилини і при перших симптомах слід звертатися до лікаря і робити тести. Тому що при оперативному діагностуванні цю хворобу легко лікувати. 10 днів колять антибіотики, і ви одужує«»— розповів парламентарій.

Друзья, Covid-19 нікуда не исчез и заболеваемость, к сожалению, показывает только растёт. Прошу вас притримувати всі правила безпеки: антисептики, маски, часті митьі руки і так далее! Внимательно следите за своим здоровьем и здоровьем близких людей Повторюсь, що оперативне лікування - залог швидко виздоровлення! Опубліковано Степаном Чернявским Субота, 29 серпня 2020 р.

Він підкреслив, що не слід відкладати лікування, оскільки одностороння пневмонія може стати двосторонньою, що складніше вилікувати.

Також Чернявський порекомендував українцям дотримуватися всіх правил безпеки (антисептики, маски, часте миття рук тощо) і закликав стежити за здоров'ям своїм та близьких.