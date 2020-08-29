У «Слузі народу» анонсували кадрові зміни в Кабміні



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Давид Арахамія анонсував кадрові зміни в Кабміні

Нардеп зазначив, що зміни очікуються в економічному блоці уряду

Глава парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія не виключає, що восени у Кабінеті міністрів відбудуться кадрові зміни. Однак, в яких саме міністерствах можливі зміни, він говорити відмовився.

Про це він розповів в ефірі телеканалу «Україна 24».

За словами Арахамії, кадрові перестановки можуть відбутися у двох-трьох міністерствах.

«Які, казати не буду, а то люди зовсім перестануть працювати», - пояснив він.

Нардеп зазначив, що зміни очікуються в економічному блоці уряду.

«У нас же люди найбільше якраз незадоволені економічним блоком. Потрібні люди, які не просто мають бачення і програми, а які можуть їх швидко імплементувати в життя», - додав Арахамія.