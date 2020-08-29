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    Політика

    У «Слузі народу» анонсували кадрові зміни в Кабміні

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    Давид Арахамія анонсував кадрові зміни в Кабміні - У «Слузі народу» анонсували кадрові зміни в Кабміні
    Давид Арахамія анонсував кадрові зміни в Кабміні

    Нардеп зазначив, що зміни очікуються в економічному блоці уряду

    Глава парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія не виключає, що восени у Кабінеті міністрів відбудуться кадрові зміни. Однак, в яких саме міністерствах можливі зміни, він говорити відмовився.

    Про це він розповів в ефірі телеканалу «Україна 24».

    За словами Арахамії, кадрові перестановки можуть відбутися у двох-трьох міністерствах.

    «Які, казати не буду, а то люди зовсім перестануть працювати», - пояснив він.

    Нардеп зазначив, що зміни очікуються в економічному блоці уряду.

    «У нас же люди найбільше якраз незадоволені економічним блоком. Потрібні люди, які не просто мають бачення і програми, а які можуть їх швидко імплементувати в життя», - додав Арахамія.

    Кабмін кадрові зміни Україна партія Слуга народу Давид Арахамія
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