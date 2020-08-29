З початком навчального року спалах коронавірусу неминучий. Лікар розповів, як оберегтися



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Фахівець рекомендує закривати класи на карантин

Лікар рекомендує закривати класи на карантин, якщо хоча б одна дитина захворіє

З початком нового навчального року, коли діти підуть до школи, а студенти в університети, в рази збільшиться кількість контактів. Тому маємо готуватися до ще більшого спалаху «ковіду», який, до всього, буде супроводжувати ще й грип.

Про це у коментарі УНН розповів завідувач кафедри інфекційних хвороб, доктор медичних наук НМАПО ім. П.Л.Шупика Олександр Дуда.

«Коли я йшов у відпустку, у мене відпустка 56 діб, була тоді інформація, що вдень в Україні хворіли 1000 людей, а зараз вже за добу хворіють на «ковід» 2500. Це вражає. І це каже про те, що хвиля йде. І найбільш небезпечно, що зараз жаркий час, а кількість хворих збільшується майже у 2,5 раза. А коли буде холодний час? Там же буде ще грип та інші респіраторні інфекції. Я взагалі не уявляю, що буде далі. Діти підуть до школи, а діти перші, хто розповсюджує інфекцію», – каже лікар. І тому, перш за все, рекомендує закривати класи на карантин, якщо хоча б одна дитина захворіє.

«За таких умов, решта мають залишатися вдома – це я абсолютно згоден», – сказав Дуда.

Що стосується «ковіду», то тут теж допоможе тестування. Мова не про дітей, а в першу чергу про дорослих – вчителів, вихователів. Хоча, на ці потреби, зазначає фахівець, держава коштів так і не відшукала.

«Тести можна і треба робити, це все правильно. Але грошей немає», – констатує він і додає, що у такому разі, доцільно було б виділити групи ризику і протестувати принаймні їх.

«Наприклад, якщо піднялася температура, або людина повернулася з червоної зони», – пояснив лікар. В ідеальному варіанті, тестувати на »ковід» треба усі регіони і з максимальним охопленням.

ІФА-скринінг дозволив би визначити не лише, що людина імунна і вже перехворіла, але й виявити більше хворих, які можуть бути вірусовані, але безсимптомні.

Як повідомлялося, станом на ранок 29 серпня в Україні зафіксовано 2 481 новий випадок коронавірусу, це на 43 випадки більше, ніж учора (2 438).

Одужали – 1 055 (вчора 866), померли – 41 (вчора 48).

Загалом одужали 56 138 осіб, летальних випадків – 2 492.

У Києві виявлено хворих 265 осіб (вчора 251). Також 142 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 155) і 190 – на Львівщині (вчора 215), 247 – на Харківщині (вчора 242), 182 – в Івано-Франківській (вчора 176).

Коронавірус в Україні

Всього 116978

Хворіють 58348

Одужали 56138

Померли 2492

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Нагадаємо, в Україні станом на ранок 28 серпня за минулу добу на коронавірус захворіли 2 438 людей, це на 464 людини більше, ніж учора (1 974).

Такі дані оприлюднені Системою моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Загалом від початку пандемії одужало 55 083 людей, за минулу добу 866 осіб (вчора 763). Померло від початку епідемії 2 451 людина, за добу 48 – (вчора 49).

Від початку пандемії захворіли 114 497 українців.