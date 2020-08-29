Арахамія зробив важливу заяву щодо другої хвилі коронавірусу



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Арахамія зробив важливу заяву щодо другої хвилі коронавірусу

Глава фракції «Слуга народу» підкреслив, що всіх громадян тримати вдома нереально

У разі другої хвилі коронавірусу в Україні влада не буде йти за сценарієм повної зупинки економіки.

Про це в ефірі каналу «Україна 24» сказав глава парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

«Ми точно не хочемо йти за локдаун-сценарієм, який був на самому початку. Це було правильне рішення, але воно дуже сильно відбилося на бізнесі. Другу хвилю такого закриття люди точно не витримають, і у держави немає таких ресурсів, щоб просто всіх посадити вдома і платити допомогу», - сказав нардеп.

За словами Арахамії, потрібно, щоб бізнес працював в звичайному режимі.

«Ми будемо намагатися максимально мати все відкрите - щоб бізнес працював так, як він працює. Жорсткість буде можлива в правилах - маски, дистанція, дезінфектори, - але при цьому все повинно працювати, щоб генерувався ВВП», - сказав депутат.

Нагадаємо, 26 серпня уряд продовжив адаптивний карантин до 1 листопада.

Коронавірус в Україні

Всього 116978

Хворіють 58348

Одужали 56138

Померли 2492

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Як повідомлялося, станом на ранок 29 серпня в Україні зафіксовано 2 481 новий випадок коронавірусу, це на 43 випадки більше, ніж учора (2 438).

Одужали – 1 055 (вчора 866), померли – 41 (вчора 48).

Загалом одужали 56 138 осіб, летальних випадків – 2 492.

У Києві виявлено хворих 265 осіб (вчора 251). Також 142 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 155) і 190 – на Львівщині (вчора 215), 247 – на Харківщині (вчора 242), 182 – в Івано-Франківській (вчора 176).