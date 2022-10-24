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Що стане катастрофою для Росії? Прогноз української розвідки 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Що стане катастрофою для Росії? Прогноз української розвідки 
У країні-агресорці вже триває боротьба за трон 
фото з відкритих джерел

Ламання свідомості росіян призведе до втрати довіри до влади і послаблення вертикалі керування 

Після анексії тимчасово окупованих територій України в Росії загострилася боротьба за трон. Про це розповів очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у інтерв'ю для «Української правди».

Ситуація склалася так, що рашисти приєднали нові території і на наступний же день вони почали їх втрачати. 

«Багато хто в Росії казав, що не можна цього робити, дайте їм там умовну незалежність, зробіть там «ХНР», «ЗНР» якусь, чи приєднайте їх до «Л/ДНР» – що завгодно, тільки не приєднуйте до Росії. Тому що у випадку, коли треба буде чи домовлятися, чи відходити, чи просто їх виб'ють, це буде катастрофа для Росії. Як пояснити звичайному росіянину, що Україна забрала у Росії місто?», – каже Буданов. 

Це все спрацювало навіть зі звільненням Ізюма. Цей факт викликав шок у них в суспільстві. Коли Херсон буде повернутий назад, столицю області, яку вони тільки приєднали так пафосно, як вони казали: «Все, Херсон назавжди з Росією» – що далі буде?  

«Ну, як це пояснити звичайному росіянину, який живе там, вибачте, в дєрьмі своєму і вірить, що в нього найкращі ракети в світі, «ми всіх знищимо». А тут раз, і навпаки! Це ламає свідомість. Таке ламання свідомості може призвести до втрати довіри до влади і послаблення самої вертикалі керування. А це все, на чому базується російське керівництво в управлінні Росією», – повідомив голова розвідки. 

За інформацією українців, зараз за правонаступництво стати президентом РФ тишком-нишком бореться Сергій Кирієнко – перший заступник керівника адміністрації президента Російської Федерації. 

«Він бачить якраз себе наступником при такому більш-менш мирному трансфері влади», – каже Буданов. 

Нагадаємо, нещодавно командувач об'єднаного угрупування військ РФ в Україні Сергій Суровікін заявив, що у Херсоні «можуть бути прийняті непрості рішення». За словами голови Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова, окупанти розуміють, що Росія йде до програшу як глобального, так і локального на місцях.

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Теги: втрати катастрофа місто незалежність рашисти Україна Херсон

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