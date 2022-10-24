Чи справді окупанти втечуть із Херсона? Буданов розкрив хитрість РФ

Окупанти діють хитро: створюють ілюзію того, що все пропало, а тим часом заводять в окуповане місто нові військові підрозділи

Нещодавно командувач об'єднаного угрупування військ РФ в Україні Сергій Суровікін заявив, що у Херсоні «можуть бути прийняті непрості рішення». За словами голови Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова, окупанти розуміють, що Росія йде до програшу як глобального, так і локального на місцях. Про це він сказав у інтерв'ю для «Української правди».

«За локальний – саме Суровікін буде відповідати. Він готує підґрунтя для того, щоб, якщо буде прийняте рішення по здачі міста, або їх просто виб'ють звідти, щоб підґрунтя було підготовлене і якось згладити це все. Але разом з тим я не можу вам сказати, що прямо зараз вони з Херсона тікають. Ні, такого нема», – сказав Буданов.

Заяви рашистів про так звану «евакуацію» населення на лівий берег Дніпра – це інформаційна операція і маніпуляція. Є певні факти. Наприклад, виводять «Промсвязьбанк», інші фінансові структури, які росіяни туди завели.

«Вивозять готівку, сервери, так звану окупаційну владу, переводять – саме переводять – всіх неходячих, важко поранених вивозять, намагаються якнайшвидше виписувати з лікарень тих, хто може ходити, і проводять цю шалену інформаційну кампанію, що «ми дбаємо про людей» і тому подібне. Тобто створюють ілюзію того, що все пропало. А разом з тим вони навпаки заводять туди нові військові підрозділи та готують вулиці міста до оборони. Тобто вони розуміють, що, якщо ми візьмемо хоча б контроль над каховською дамбою, яка єдина зараз транспортна артерія, що повноцінно функціонує, їм треба буде приймати дуже швидко рішення», – каже голова розвідки.

Окупанти будуть змушені або дуже-дуже швидко покидати місто і виходити, або вони ризикують опинитися в тій ситуації, в якій раніше опинилися наші підрозділи в Маріуполі. Ситуація трошки інакша, але концептуально буде дуже схожа. І от розуміючи це все, вони готують підґрунтя, щоб, якщо буде потрібно, дуже швидко звідти вийти. Проте вони не готуються до виходу зараз, вони готуються до оборони.

Тим часом Каховська дамба частково замінована. Мінування проведено частково для часткового руйнування, якщо буде потрібно. Щоб зруйнувати такого рівня конструкцію, потрібні десятки тонн вибухівки, правильно розташованої. Не можна КаМАЗ десь поруч поставити, це нічого не дасть. Тож якщо рашисти виконають свою погрозу щодо підриву дамби, то отримають суцільне затоплення лівобережжя Херсонщини.

«Втратять навіть теоретично можливість подачі води в Північнокримський канал, в Крим, поки не відбудуємо дамбу, а на це піде дуже багато часу. І найцікавіше – вони знищать змогу на існування Запорізької атомної електростанції, тому що цей об'єкт нерозривно з нею пов'язаний. Ну, і звичайно, вони ускладнять нам просування на певний проміжок часу. І це, до речі, не дуже уже й великий проміжок часу, десь близько двох тижнів буде. Але вони будуть змушені відступити прямо до Криму. Іншими словами, якщо зробити суцільне руйнування, то сценарій такий. Чи готові вони на це? Думаю, що ні», – розповів Буданов.

Водночас частковим руйнуванням окупанти можуть зробити дамбу непридатною до використання за призначенням. Але збережеться Північнокримський канал, частково буде розлив води, але не такий уже й страшний. І ускладнять просування ЗСУ.

Однак за прогнозом Буданова, до кінця року наші бійці звільнять Херсон.

Нагадаємо, російські загарбники хочуть залишити жителів Херсона без зв’язку, радіомовлення і телебачення, аби вони не могли передавати інформацію ЗСУ.

Тим часом російські пропагандисти на тлі розмов про можливий відступ окупаційних військ із Херсона заявляють, що окупанти повинні «евакуювати» з міста усі цінності із церков, музеїв, театрів, бібліотек та інших установ, тобто грабувати місто.