Американський експерт пояснив, чому росіяни ненавидять інші народи

Гарі Табах назвав дві причини, чому росіяни ненавидять американців та інших

Росіяни патологічно ненавидять американців та інші народи, і цьому є дві причини – дія пропаганди та заздрість. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив капітан 1-го рангу Збройних Сил США Гаррі Табах. Свого часу він став першим офіцером американської армії, вихідцем із СРСР.

«Перша причина – традиційна, запрограмована. Тобто просто тому, що «Америка – це погано», мовляв, це імперія, яка хоче відібрати у нас ресурси, те, що ми мали до розвалу СРСР. Стара комуністична ідеологія так виховала і це тягнеться й досі. Потрібен ворог №1 і Америка для цього підходить. Вони мають уявлення про те, що в США всі продажні, а ми, мовляв, подивіться, які духовні», – сказав експерт.

Друга причина криється в тому, що росіяни вважають себе величним народом, який вивищується над іншими, каже Гаррі Табах. Для всіх націй вони мають принизливі назви – «жиди», «хохли», «чурки», «пшеки», «піндоси» тощо.

«Пояснення цьому просте: ви люди другого, третього сорту. А вони великі, вони воюють із Америкою. Причина – заздрість, може, й психічні порушення», – вважає військовий.

Нагадаємо, рупори Кремля перестали виправдовувати війну проти України і вже відверто кажуть про справжні цілі «спецоперації». В ефірі пропагандистського шоу депутат Державної думи РФ від «Єдиної Росії» Андрій Гурулєв закликав бомбити цивільну інфраструктуру України.

Також російські пропагандисти закликають до застосування ядерної зброї проти України на тлі поразок путінської армії. Про це йшлося в ефірі відомого у Росії телепропагандиста Володимира Соловйова.