Шмигаль назвав області, яким приділять більше уваги через коронавірус



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«Чернівецька область значно покращила показники щодо захворюваності та впевнено відійшла від лідерства за поширенням Covid-19» – Шмигаль

Найбільше нових випадків захворювання виявлено у Рівненській області, м. Києві, Львівській, Одеській та Івано-Франківській областях

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що сьогодні зафіксовано ще один антирекорд зараження коронавірусом – 1106 осіб.

Про це він сказав на традиційній нараді Президента з представниками уряду, правоохоронних органів та відповідних відомств щодо епідеміологічної ситуації в країні та заходів із запобігання поширенню коронавірусу, повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що Шмигаль доповів про останні дані щодо поширення інфекції, наголосивши на тому, що сьогодні зафіксовано ще один антирекорд зараження – 1106 осіб. Серед лідерів за кількістю виявлених нових хворих – Рівненщина, місто Київ та Львівська область. Показник захворюваності зріс до 64,1 особи на 100 тисяч населення.

За словами очільника уряду, звернуть увагу на Закарпаття, Волинь, Львівщину та Буковину через заповнення ліжкомісць у опорних лікарнях, щоб забезпечити їхню достатню кількість. На Закарпатті заповнення становить 64%, у трьох інших регіонах – понад 40%.

Він також звернув увагу на те, що Чернівецька область значно покращила показники щодо захворюваності та впевнено відійшла від лідерства за поширенням Covid-19 завдяки жорстким заходам, яких дотримувався регіон кілька місяців.

Найбільше нових випадків захворювання виявлено у Рівненській області (143) м. Києві (129), Львівській (114), Одеській (97) та Івано-Франківській (85) областях.

Як повідомлялося, станом на ранок 25 липня в Україні зафіксовано 1 106 нових випадків коронавірусу, це на 134 випадки більше, ніж учора (972).

Одужали – 611 (вчора 886), померли – 19 (вчора 20).

Загалом одужали 35 497 осіб, летальних випадків – 1 590.

У Києві виявлено хворих 129 осіб (вчора 118). Також 63 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 42) і 114 – на Львівщині (вчора 126), 143 – на Рівненщині (вчора 96).

Коронавірус в Україні

Всього 63929

Одужали 35497

Хворіють 26842

Померли 1590

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Нагадаємо, за минулу добу, 24 липня, коронавірусне захворювання підтвердили у 972 людей. Також відомо, що 886 пацієнтів одужали, а 20 – померли від ускладнень. Для порівняння, днем раніше на коронавірус захворіло 856 осіб, а померло – 17.

Загалом з початку епідемії коронавірус виявили у 62 823 людей, з них 34 886 пацієнтів одужали, а 1 571 – помер від ускладнень. Наразі продовжують лікуватися 26 366 людей.