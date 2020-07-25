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    Політика

    Зеленський поцікавився, як виконують його завдання щодо першочергової закупівлі вакцини проти коронавірусу

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    <p>&laquo;Ми повинні думати про це вже зараз. Весь світ шикується в черги&raquo; &ndash; Зеленський</p> - Зеленський поцікавився, як виконують його завдання щодо першочергової закупівлі вакцини проти коронавірусу

    «Ми повинні думати про це вже зараз. Весь світ шикується в черги» – Зеленський

    «Ми повинні думати про це вже зараз. Весь світ шикується в черги» – Зеленський

    Президент Володимир Зеленський поцікавився просуванням свого завдання щодо перебування України в черзі на отримання вакцини проти коронавірусу, коли її буде виготовлено.

    Про це йшлося під час традиційної наради щодо епідеміологічної ситуації в країні та заходів із запобігання поширенню коронавірусу, повідомляє пресслужба глави держави.

    «Наші дипломатичні контакти та світові ресурси повідомляють про те, що вакцину виготовляють уже в кількох країнах. Навіть якщо вона буде готова наступного року, Україна повинна бути серед перших країн, які матимуть змогу закупити вакцину. Ми повинні думати про це вже зараз. Весь світ шикується в черги», – наголосив Зеленський.

    Міністр охорони здоров’я Максим Степанов поінформував, що за завданням Президента проводить консультації та тримає контакт з компаніями та дипломатами з різних країн, вивчаючи інформацію.

    Як повідомлялося, станом на ранок 25 липня в Україні зафіксовано 1 106 нових випадків коронавірусу, це на 134 випадки більше, ніж учора (972).

    Одужали – 611 (вчора 886), померли – 19 (вчора 20).

    Загалом одужали 35 497 осіб, летальних випадків – 1 590.

    У Києві виявлено хворих 129 осіб (вчора 118). Також 63 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 42) і 114 – на Львівщині (вчора 126), 143 – на Рівненщині (вчора 96).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      63929
    • Одужали
      35497
    • Хворіють
      26842
    • Померли
      1590

    Нагадаємо, за минулу добу, 24 липня, коронавірусне захворювання підтвердили у 972 людей. Також відомо, що 886 пацієнтів одужали, а 20 – померли від ускладнень. Для порівняння, днем раніше на коронавірус захворіло 856 осіб, а померло – 17. 

    Загалом з початку епідемії коронавірус виявили у 62 823 людей, з них 34 886 пацієнтів одужали, а 1 571 – помер від ускладнень. Наразі продовжують лікуватися 26 366 людей.

    Володимир Зеленський президент вакцинація коронавірус
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