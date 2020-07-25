У Бердянську кількість випадків коронавірусу на станції «швидкої» зросла до 19



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Станом на ранок 25 липня в Україні зафіксовано 1 106 нових випадків коронавірусу

Усі хворі знаходяться під наглядом сімейних лікарів

Кількість хворих на коронавірус працівників Бердянської підстанції швидкої медичної допомоги (ШМД) у Запорізькій області зросла до 19.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook обласний центр екстренної медичної допомоги.

«Станом на 19.00 24.07.2020 року 19 працівників Бердянської підстанції ШМД мають позитивний ПЛР-тест. Проте лише у 7 працівників є клінічні прояви у вигляді нежитю та підвищеної температури, інші працівники клінічних проявів не мають», – йдеться у повідомленні.

Усі хворі знаходяться під наглядом сімейних лікарів.

Стосовно надзвичайної ситуації, що склалась у м. Бердянськ, повідомлено Департамент охорони здоров’я Запорізької обласної державної адміністрації, ДУ «Запорізькій обласний лабораторний центр МОЗ України» та місцеву владу для запобігання поширенню коронавірусної хвороби серед медичних працівників.

Кожен з працівників підстанції «швидкої» пройшов 2-кратне тестування, у разі подвійного негативного тесту такий працівник буде допущений до роботи. Також на території підстанції проведено дезінфекцію усіх приміщень.

Сьогодні разом з місцевою владою Бердянська розроблений комплексний план залучення додаткових бригад ШМД для надання екстреної медичної допомоги населенню та створення додаткового пункту базування бригад.

Як повідомлялося, станом на ранок 25 липня в Україні зафіксовано 1 106 нових випадків коронавірусу, це на 134 випадки більше, ніж учора (972).

Одужали – 611 (вчора 886), померли – 19 (вчора 20).

Загалом одужали 35 497 осіб, летальних випадків – 1 590.

У Києві виявлено хворих 129 осіб (вчора 118). Також 63 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 42) і 114 – на Львівщині (вчора 126), 143 – на Рівненщині (вчора 96).

Коронавірус в Україні

Всього 63929

Одужали 35497

Хворіють 26842

Померли 1590

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Нагадаємо, за минулу добу, 24 липня, коронавірусне захворювання підтвердили у 972 людей. Також відомо, що 886 пацієнтів одужали, а 20 – померли від ускладнень. Для порівняння, днем раніше на коронавірус захворіло 856 осіб, а померло – 17.

Загалом з початку епідемії коронавірус виявили у 62 823 людей, з них 34 886 пацієнтів одужали, а 1 571 – помер від ускладнень. Наразі продовжують лікуватися 26 366 людей.

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