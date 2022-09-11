Шмигаль розповів, коли Україна стане членом ЄС

Шмигаль вважає, що вже за два роки Україна стане членом Євросоюзу

Україна має амбітні плани до кінця цього року виконати всі сім умов, висунутих Європейською комісією при наданні статусу кандидата, та перейти до переговорного процесу щодо членства в ЄС.

Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі Ялтинської європейської стратегії, що відбулася в Києві, повідомляє Урядовий портал.

«Будемо рухатися дуже швидкими темпами. Ми проаналізували, як інші країни проходили цей шлях. Він займав 5, 7, 8 років. Ми маємо амбіцію максимум за два роки пройти цей шлях та реалізувати нашу мету — бути повноцінною частиною Європейського Союзу», — сказав Шмигаль.

Прем’єр наголосив, що Україна відстояла свій цивілізаційний вибір, і буде продовжувати рух на Захід.

«Основний висновок після двохсот днів цієї кривавої війни — Україна перемогла стратегічно. Ми перемогли у відстоюванні своєї свободи, нашої демократії. Ми перемогли в нашому стратегічному векторі в Європу. росія стратегічно програла. Вони залишились у своїй архаїчній радянській моделі існування зі своєю пропагандою, зі своїми імперськими амбіціями, які ми очевидно не дамо їм зреалізувати», — зазначив Прем’єр-міністр.

Шмигаль також подякував Збройним силам та всім українським військовим, які дають сьогодні можливість говорити та планувати успішне європейське майбутнє України.

Нагадаємо, 23 червня, лідери Європейського Союзу проголосували за надання статусу кандидата на вступ до ЄС Україні та Молдові. Також Європейський парламент ухвалив резолюцію на підтримку надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до Євросоюзу. Резолюцію підтримали 529 євродепутатів.