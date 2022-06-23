Україна – кандидат у члени ЄС: офіційно

Кандидатство отримала також Молдова

Сьогодні, 23 червня, лідери Європейського Союзу проголосували за надання статусу кандидата на вступ до ЄС Україні та Молдові.

Саміт ЄС погодив статус кандидатів у союз для України та Молдови.

Новину підтвердив президент Європейської Ради Шарль Мішель.

288803973_5346994452031136_7779509388269426919_n

Нагадаємо, Європейський парламент ухвалив резолюцію на підтримку надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до Євросоюзу. Резолюцію підтримали 529 євродепутатів.

Як повідомлялося, глава Європейської ради Шарль Мішель висловив впевненість, що сьогодні лідери Європейського Союзу офіційно нададуть Україні та Молдові статус кандидата на вступ до ЄС.

Нагадаємо, глава албанського уряду Еді Рама жорстко розкритикував держави Європейського Союзу за неспроможність вирішити проблему з болгарським вето на початок переговорів про вступ з Північною Македонією. Він також застеріг українців від надмірного оптимізму після надання Україні кандидатського статусу на вступ до ЄС.

Нагадаємо, 17 червня Єврокомісія оприлюднила висновки за заявками на вступ до ЄС України, Молдови та Грузії, рекомендувавши надати першим двом статус кандидата.