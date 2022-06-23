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    Статус кандидата ЄС для України: Європарламент ухвалив резолюцію

    Статус кандидата ЄС для України: Європарламент ухвалив резолюцію
    фото з відкритих джерел

    Резолюцію підтримали 529 євродепутатів

    Сьогодні, 23 червня, Європейський парламент ухвалив резолюцію на підтримку надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до Євросоюзу. Про це повідомив депутат Європарламенту Володимир Більчик в Twitter.

    Резолюцію підтримали 529 депутатів Європарламенту, проти висловилися 45, ще 14 – утрималися.

    «Європарламент переважною більшістю голосів приймає резолюцію про кандидатський статус України, Молдови та Грузії: підсумки голосування говорять самі за себе. Чіткий сигнал підтримки статусу кандидата для України і Молдови напередодні сьогоднішнього засідання ЄС», – написав він.

    У документі парламентарі закликають Європейську раду надати Україні та Республіці Молдова статус кандидата в ЄС «невідкладно». Те ж саме рекомендується для Грузії, «коли її уряд виконає» пріоритети, зазначені Європейською комісією.

    Нагадаємо, глава албанського уряду Еді Рама жорстко розкритикував держави Європейського Союзу за неспроможність вирішити проблему з болгарським вето на початок переговорів про вступ з Північною Македонією. Він також застеріг українців від надмірного оптимізму після надання Україні кандидатського статусу на вступ до ЄС.

    Як повідомлялося, 17 червня Єврокомісія оприлюднила висновки за заявками на вступ до ЄС України, Молдови та Грузії, рекомендувавши надати першим двом статус кандидата.

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    Теги: ЄС росія окупанти Єврокомісія Європарламент війна Україна окупація #stoprussia
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    Статус кандидата ЄС для України: Європарламент ухвалив резолюцію