Що таке кандидат в члени ЄС. Найпоширеніші міфи та їх спростування

У мережі з'явилася купа фейків після надання Україні статусу кандидата в ЄС

Найпоширенішим є міф про те, що членства в ЄС Україні ще довго не бачити

Після надання Україні статусу кандидата в ЄС відразу виникла маса маніпуляцій і фейків. Центр стратегічних комунікацій підготував відповіді на головні питання про складний процес вступу України в ЄС та спростував всі міфи, які ширяться мережею.

Міф 1: Статус кандидата в ЄС в України можуть швидко забрати

Спростування: Ця інформація є маніпулятивною, адже з боку ЄС не звучить жодних погроз, що статус можуть відібрати чи призупинити

Міф 2: Кандидатство в члени ЄС для України є чисто формальним рішенням. По суті це нічого не дає.

Спростування: Статус кандидата для вступу в ЄС відкриває для України доступ до нових грантів та інвестицій держав ЄС

Міф 3: Україну не взяли одразу до ЄС через війну

Спростування: Для членства в ЄС потрібно виконати низку умов, серед яких судова реформа, антикорупційна боротьба, відповідність законодавства стандартам ЄС. Для цього потрібен час.

Міф 4: Членства Україні ще довго не бачити. Туреччина ще з 1987 року чекає.

Спростування: Переговори Туреччини і ЄС зайшли у глухий кут іще у 2018 році, через відсутності прогресу у здійсненні нею потрібних реформ. Україна стане членом ЄС у 2029 році, якщо виконає всі необхідні умови.

Варто зауважити, що статус кандидата значно підвищує рівень відповідальності, яку на себе бере Європейський Союз, для підтримки України у політичній, безпековій, фінансово-економічній, соціальній і гуманітарній площинах. Фактично, відкриваючи перед Україною європейську перспективу та надаючи статус кандидата, Євросоюз бере нашу державу під своєрідну опіку, допомагаючи країні відновити економіку після війни та досягнути високих критеріїв членства.

Разом з тим, статус кандидата значно підвищує рівень відповідальності української влади та її підзвітність українському суспільству. В українській внутрішньополітичній площині відбуватиметься суттєве покращення динаміки та цілеспрямованості парламентсько-урядової діяльності, законотворчої роботи та впровадження законів. Відсьогодні швидкість руху України до ЄС залежатиме здебільшого від швидкості та якості у впровадженні реформ і від досягнення стандартів і критеріїв членства.

Першочерговим завданням для України є швидке та належне виконання семи передумов, які визначені у Висновку Європейської комісії від 17 червня і підтверджені рішенням Європейської Ради від 23 червня. При цьому у разі їхнього виконання до кінця 2022 року Єврокомісія підтверджує формальну готовність розглянути можливість подальших дій на шляху до членства в ЄС. Це означатиме рекомендацію розпочати переговори про вступ.

Нагадаємо, 23 червня, лідери Європейського Союзу проголосували за надання статусу кандидата на вступ до ЄС Україні та Молдові. Також Європейський парламент ухвалив резолюцію на підтримку надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до Євросоюзу. Резолюцію підтримали 529 євродепутатів.

Як повідомлялося, глава Європейської ради Шарль Мішель висловив впевненість, що сьогодні лідери Європейського Союзу офіційно нададуть Україні та Молдові статус кандидата на вступ до ЄС.