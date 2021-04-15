Шуфрич і «слуга народу» ледь не побилися в прямому ефірі

Депутати посперечалися про Росію і перейшли на особистості

Народний депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич і його колега від «Слуги народу» Юрій Камельчук мало не побилися в прямому ефірі програми на телеканалі «Україна 24».

Причиною сварки нардепів стала російська агресія проти України.

Шуфрич: За часів Ющенка і Тимошенко росіяни не нападали на Україну. Значить вони вміли... Та мовчіть вже! (На адресу Камельчука) Вони вміли говорити так, що у Путіна в думках не було нападати на Україну.

Камельчук: Про що вони говорили? Російська енергетична система до 2017 року залежала від української. На що нападати? Газ продавався і йшов до Європи.

Шуфрич: Людина проявляє слабкість, у неї нетримання якесь, я ж кажу, памперс йому потрібен.

Камельчук: Я зараз перейду на особистості! Ви хочете?

Шуфрич: Та будь ласка! Тільки давай не на словах, а на ділі, встань і переходь! Встань і переходь! Що ти там нявкаєш сидиш у кріслі!

Після цього Камельчук намагався підійти до Шуфрича, який піднявся зі свого місця, але між ними став ведучий.

Нагадаємо, торік у лютому Офіс генерального прокурора зареєстрував кримінальне провадження щодо групи народних депутатів «Опозиційної платформи – За життя» (ОПЗЖ), зокрема, Рената Кузьміна, Миколи Скорика, Юрія Загороднього, Нестора Шуфрича, та інших, за неправдиве повідомлення про злочин. «17 грудня 2019 року група народних депутатів із фракції «Опозиційна платформа – За життя» подали до НАБУ депутатське звернення про можливе, на їхню думку, пограбування України на 100 мільярдів доларів США колишнім президентом США Бараком Обамою та президентом України Петром Порошенком, а також захоплення влади в України екс-адміністрацією президента США та, як зазначено у заяві, її агентурною мережею на чолі з Порошенком», – зазначив тоді Ігор Головань.

До слова, нещодавно Шуфрич заявив, що допоміг Жириновському втекти з Криму в 2014 році.