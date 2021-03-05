Шуфрич заявив, що допоміг Жириновському втекти з Криму в 2014 році (відео)

Шуфрич підтвердив, що в 2014 бачився із Жириновським

Народний депутат від партії «Опозиційна платформа – За життя» Нестор Шуфрич розповів, як у 2014 році під час російського вторгнення зустрічався в Криму зі скандальним російським політиком Володимиром Жириновським і займався його евакуацією з півострова. Про це він сказав у прямому етері ток-шоу «Право на владу» на телеканалі «1+1».

«28 лютого точно з мандатом Олександра Турчинова я прилетів в один день із Петром Порошенком у Сімферополь. Різними літаками, але в один день. Але мене зустріли поважно, а Порошенка обілляли всім, чим можна на площі перед Верховною Радою Криму, бо його там сприйняли як зрадника», – стверджує Шуфрич.

Він зізнався, що дійсно зустрічався з колаборантом Володимиром Костянтиновим, який березні 2014 звинувачений генпрокуратурою в державній зраді.

«Ми багато про що домовилися, але, на жаль, на наступний день через розбалансування й деорганізації різних гілок влади в Україні, які не встигли сформуватись, було порушено кримінальну справу проти Костянтинова й Аксьонова й пішло-поїхало», – зазначив Шуфрич.

Також він підтвердив, що бачився тоді і з Жириновським.

«Я дійсно зустрівся з Жириновським. І коли побачив, що його штучно не випускають із Сімферополя, я звернувся до Пашинського з проханням відправити його додому. Бо до 11 ранку закрили повітряний простір, дозволили прилетіти тільки Порошенку й мені. Україна, до речі, закрила повітряний простір. Вони знали, що я прилетів від керівника української держави й тоді вирішили, що Жириновському краще летіти додому. Там і без нього всього вистачало», – підсумував політик.

Наприкінці лютого – початку березня 2014 року Росія перекинула до Криму свої війська без розпізнавальних знаків й окупувала український півострів. 16 березня 2014 року на території Автономної Республіки Крим та в Севастополі окупаційна влада провела псевдореферендум про статус півострова, на якому більшість мешканців Криму начебто підтримали приєднання півострова до Російської Федерації.