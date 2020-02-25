Генпрокуратура відкрила справу проти «письменників-фантастів з ОПЗЖ» – адвокат



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Нестор Шуфрич разом з соратниками по ОПЗЖ заявляв, що Порошенко і Обама «пограбували Україну на $100 мільярдів»

Адвокат заявив, що нардепи Шуфрич, Кузьмін, Скорик і Загородній мають нести відповідальність за брехню

Офіс Генерального прокурора зареєстрував кримінальне провадження щодо групи народних депутатів ОПЗЖ, зокрема, Рената Кузьміна, Миколи Скорика, Юрія Загороднього, Нестора Шуфрича та інших, за неправдиве повідомлення про злочин. Про це повідомив адвокат Петра Порошенка Ігор Головань.

«17 грудня минулого року група народних депутатів із фракції «Опозиційна платформа – За життя» подали до НАБУ депутатське звернення про можливе, на їхню думку, пограбування України на 100 мільярдів доларів США колишнім президентом США Бараком Обамою та президентом України Петром Порошенком, а також захоплення влади в України екс-адміністрацією президента США та, як зазначено у заяві, її агентурною мережею на чолі з Порошенком», – зазначив Ігор Головань.

Він наголосив, що жодних фактів ця заява не містить, а її автори таким чином мали на меті ввести в оману детективів НАБУ. «Це – безпідставне та неправдиве звинувачення у вчиненні правопорушень, які є не підтвердженими, а саме гіпотетичне припущення здійснене опонентом демократичної партії США, ймовірно, в рамках внутрішньополітичної передвиборчої боротьби за посаду президента США», – зазначив Головань. На переконання адвоката, ця заява повинна оцінюватись як подання завідомо неправдивого повідомлення про злочин.

Адвокат п’ятого президента України наголошує, що подібні юридичні фейки, які продукують представники кремлівської «п’ятої колони», мають отримати відповідну правову оцінку, а письменники-фантасти з ОПЗЖ – понести відповідальність, передбачену Кримінальним кодексом України. Адже їхні дії не лише підривають авторитет України на зовнішній арені, а й носять ознаки втручання у виборчу кампанію в США.

Напередодні також повідомлялося, що команда адвокатів Порошенка оскаржила рішення суду про привід експрезидента.

Раніше адвокат Головань подав позов проти виконувача обов’язків Державного бюро розслідувань Ірини Венедіктової позов за брехню про неприхід Порошенка на допити у ДБР.

Нагадаємо, Печерський суд Києва дозволив Державному бюро розслідувань здійснити примусовий привід експрезидента Петра Порошенка на два допити у ДБР – 28 лютого і 6 березня.

Порошенка кличуть на допит у справі, порушеній 27 червня 2019 року за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) і ч. 2 ст. 376 (втручання в діяльність судових органів) Кримінального кодексу.