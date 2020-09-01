Ситник кинув виклик Зеленському, - політолог



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Зеленський має прийняти рішення про звільнення, - Голобуцький

У Ситника відреагували на рішення Конституційного суду щодо його призначення. Ситник відмовляється йти у відставку, хоча Конституція має найвищу юридичну силу в Україні. Політолог Олексій Голобуцький вважає, що таким чином Ситник кинув виклик президенту Зеленському. Повідомляє УНІАН.

Відомий політолог Олексій Голобуцький вважає, що небажанням виконувати норми Конституції і відмовою йти у відставку директор НАБУ Ситник кидає виклик президенту Зеленському. «Директор НАБУ Ситник заявив, що він не вмер – тому його не можна звільняти, і він не хворий, тому Зеленський не має права замість нього призначити т.в.о. Ситник відмовляється йти у відставку за рішенням Конституційного суду, посилаючись на діючий закон про НАБУ, хоча його призначення визнано таким, що суперечить Конституції, яка має найвищу юридичну силу в Україні», - пише Голобуцький.

Політолог зазначає: в НАБУ забули, що в Україні діє принцип верховенства Конституції України, її дія поширюється на всю територію України. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй (ст.8 Конституції України).

«Цікава не так колізія, як неймовірна самовпевненість Ситника: звичайний директор далеко не найголовнішої установи в країні прямо і офіційно заявляє, що будь-які рішення президента цілої країни, за якого проголосували 13,5 мільйонів – ніщо, юридично нікчемні, якщо той схоче усунути Ситника з посади, - пише Голобуцький. - Тобто, Ситник вищий від президента і непідзвітний нікому. Вибачте, але ми, здається, нічого такого в Конституції не писали і абсолютно непідконтрольного монстра не легітимізували. Цікаво, як швидко Зеленський доведе Ситнику, що з того хріновий Маклауд»?

Нагадаємо, що Конституційний суд України визнав неправомірним указ президента про призначення Ситника директором НАБУ. Представник Президента в Конституційному Суді Федір Веніславський в свою чергу заявив у коментарі Суспільному, що Ситник де-юре є неповноважним: «З юридичної точки зору, Артем Ситник більше не може виконувати повноваження голови НАБУ, оскільки указ про його призначення втратив чинність».